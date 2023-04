"No todo el mundo con viña debe hacer vino; que cada uno se profesionalice en su campo"

¿Cómo definiría la guía Paadín a alguien que no la conozca?

Un vademécum de todos los vinos y bodegas de Galicia y la única guía que no tiene publicidad.

Eso le da más independencia.

Sí. Es algo en lo que nadie incide y que no parece relevante porque el resto de guías no son sin publicidad, así que nadie habla de eso. Pero esta guía, guste o no guste, se puede permitir no tenerla. El resto la tienen, directa e indirecta.

¿Es un libro para expertos o cree que también sirve para novatos?

Para todos. Y es algo que ya comprobamos. Por ejemplo, las bodegas nos reclaman la guía para los distribuidores, las empresas de enoturismo la regalan a la gente que viene a visitar Galicia... Y después, de esos 240 mecenas que tenemos, solamente un tercio son profesionales del sector, mientras que los dos tercios restantes son consumidor final. Es una guía transversal. Y una de las cosas que más me gusta después de trece ediciones es que no hemos disminuido el número de mecenas, así que mucha gente interpreta que la guía es suya, es un libro coral.



Este año tendrá su primera edición en inglés. ¿Por qué este salto?

Nosotros todos los años reservamos cien ejemplares para la prensa extranjera, porque entendemos que parte de nuestro trabajo es divulgar y ayudar en la puesta de largo de los vinos gallegos en el mundo. Llevamos 30 años recorriendo países vitivinícolas y en los encuentros con la prensa extranjera nuestro regalo es esta guía. Y nos dimos cuenta de que hay mucha gente que no domina el español, así que pusimos en marcha la edición inglesa, que despertó el interés de la prensa y también de la Administración, que fue la que nos permitió esta traducción. Que no es además una traducción literal, sino una adaptación, porque el lenguaje usado en Europa para describir el vino a veces no es igual que el chino o el americano.

La guía incluye 1.300 fichas detalladas de 500 bodegas. ¿Cómo calificaría en general los vinos catados para esta edición?

En la zona en la que estamos, las diferencias en las añadas se notan en base a la climatología del año en cada DO: se distinguen los años más cálidos, los más oceánicos, se nota quién vendimia antes de lluvia o después... Eso nos permite que las catas y la guía sean divertidísimas. Porque hubo unos años de cierta monotonía en las añadas porque técnicamente los vinos se parecían muchísimo. Además, nosotros nunca tenemos prisa en probar los vinos y nunca empezamos las catas antes de junio. Es vital, porque si nos ponemos ahora a catar los vinos del año 2022 todos huelen y saben a lo mismo: a recién embotellado. Es una ventaja de esta guía y también un problema, porque como estamos catando hasta noviembre, nos demoramos al publicarla.

¿Cómo está el sector en Galicia?

Pues muy saneado y con el vino vendido. Y no nos tiene que dar miedo la llegada de bodegas de fuera, porque tienen mucha tradición y van a ser capaces de poner a Galicia donde nosotros no lo logramos por nuestros medios. No hay que mirar dónde está el balón, sino hacia dónde va.... y este corre hacia Asia. Galicia no fue capaz de entrar en ese mercado, es una carencia enorme. Y yo le haría otra petición al sector: que las bodegas presuman de hacer uva, que muestren a sus viticultores. No entiendo que todo el mundo que tiene una viña quiera hacer vino: haz una buena uva y seguro que se pagará mejor el kilo y nos irá mejor a todos. Se trata de profesionalizar a cada uno en lo suyo.

¿Es ese el gran reto de futuro de la viticultura gallega?

Sí, y profesionalizar el campo para que sea rentable. Pagar bien el kilo de uva y al productor, porque es una fruta y hay que tratarla como tal. Ningún otro producto agrario tiene tanto valor añadido como este. Así que hay que mimar, la uva nombre y apostar por profesionalizar a quien la cultiva.

También tenemos el lastre del minifundismo gallego.

En la uva el minifundismo tiene cosas buenas. Hay que acabar con un discurso de los productores de que el vino no es rentable para una empresa que hace menos de 120.000 litros; porque con 30.000 litros se puede hacer un vino más exclusivo y, sabiéndolo vender, se puede vivir dignamente.

El vino lleva años de moda. ¿Responde el consumidor gallego?

Afortunadamente sí. Hubo un salto en la calidad de los vinos gallegos y se valoró eso. Tiempo atrás era raro ver una buena carta de vinos gallegos. Y nos estamos olvidando de algo muy importante: el potencial de guarda, de envejecimiento, de nuestros vinos. No solo tenemos vinos jóvenes, frescos y afrutados... Me entristece no ver cartas de añadas, algo que se valora en Madrid o Barcelona. Cuando monté mi vinoteca hace 30 años ya tenía carta de vinos gallegos por añada. Es algo que aún no pasa en Galicia y es una carencia enorme. Las bodegas no han sabido hacer botellero.

Barbanza, Betanzos, Morrazo, Val do Miño, Navia... ¿Qué sensación le trasmiten las nuevas IGP?

Buena. Lo que pasa es que están muy en ciernes. Son zonas que ya estaban ahí antes de ser IGP, que tenían tradición y son complementarias a las DO, pero no hay masa crítica en número de bodegas para ponerlas en valor. Pero no hay que olvidar que en el año 1983 Rías Baixas no había nacido y hoy es una potencia con 40 millones de botellas. No digo que vaya a pasar en esas zonas, pero su tradición vitivinícola es centenaria o milenaria, así que... ¿qué falta? Tejido empresarial suficiente, más bodegas. La zona norte gallega es más extrema y tiene más dificultad para el vino, pero también ventajas como Betanzos, que es casi todo suelo urbano y tiene al lado un monstruo como A Coruña que puede consumir todo su vino, sea bueno o malo. Mi apuesta es que las IGP se conviertan en DO.

Es inevitable pensar en el cambio climático a la hora de especular sobre el futuro del vino en Galicia. ¿Cómo nos afectará? ¿Veremos viñedo en territorio donde hoy no hay?

En el siglo XVII todos los valles de Galicia tenían viña. Con el cambio climático ya vemos ejemplos, por ejemplo en Valdeorras, donde hay laderas del Sil que miran al norte que hasta ahora no tenían especial interés porque las uvas no lograban grado en base a los patrones tradicionales. Pero hoy no se buscan vinos de 14 o 15 grados, así que conseguimos que en esas zonas que tenían tradición pero no entraron en la moda de los años 90 sí se estén haciendo vinos. Antes de buscar nuevos territorios, hay prácticas de viticultura que nos dan margen para seguir produciendo muchos años más. No hay que volverse loco y ponerse a comprar terreno.

Pregunta tópica: ¿El vino se hace en la viña o en la bodega?

¡En un despacho! Teniendo conocimientos y sabiendo a dónde se va. Cuando veo a gente tirando la mitad de la producción de uva para que haya concentración pienso: lo que tenías que hacer era ver qué plantabas, dónde y cómo, y así no tirarías uva. Los grandes vinos se hacen hoy en base al conocimiento.

La guía profundiza en la genealogía de las uvas. Tenemos más de medio centenar de ‘castes’ propias. ¿Hay potencial incluso para hacer vinos monovarietales con ellas?

Lo bueno que tiene Galicia es que los vinos no se venden por uva, sino por territorio. Un albariño lo puede hacer mucha gente en el mundo, pero un albariño de O Salnés solo se hace allí. Fíjate que no hay un solo vino francés donde aparezca la uva que lleva; esa fue una tendencia que introdujo aquí desde América la familia Torres y es una forma de vender. A nosotros nos vale el territorio. Aunque claro que hay un campo maravilloso que recorrer con nuestras variedades y ni siquiera tienen que acabar como monovarietal.

Recomiede un blanco, un tinto y un espumoso gallegos, por favor.

Que compren la guía [ríe].