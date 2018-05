Todas as pirotécnicas galegas someteranse a unha revisión

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou que encargou á Delegación do Goberno que realice unha revisión "pormenorizada" de todas as pirotécnicas autorizadas en Galicia e dos lugares tanto de manipulación como de almacenamento de explosivos, despois da grave explosión rexistrada este mércores nun almacén irregular de Tui.

Antes de trasladarse a Tui para visitar a zona afectada, Feijóo defendeu que o sector da pirotecnia está sometido "a un control moi severo" e regulado por "unha normativa moi estrita", pero matizou que, mesmo así, "ningunha autoridade pode garantir ao 100%" que alguén non se sae da lei".

Por iso, e despois de constatar que, no caso de Tui, os explosivos "en ningún caso podían estar onde estaban", reafirmouse en que é necesario "un repaso de todas as instalacións" con actividade autorizada por parte do Goberno central. "Porque son as que coñecemos", apostilou.

Para Feijóo, a "lóxica alarma" xerada por este accidente e outros previos vinculados a empresas do sector, require un repaso "máis pormenorizado". "Creo que iso deixa máis tranquila a xente", reflexionou, antes de apuntar que o delegado do Goberno, Santiago Villanueva, coincidiu co en que a revisión resulta oportuna.

Á marxe e dado que "ningunha autoridade pode garantir ao 100%" que alguén non se saia da lei, o presidente galego apelou á colaboración cidadá para que comunique ás autoridades se teñen "calquera mínima sospeita" dun movemento de explosivos "en lugares afastados ou distintos da instalación pirotécnica".

UNHA "INVESTIGACIÓN COMPLETA"

Tamén no que respecta á grave explosión de Tui, chamou á colaboración cidadá, despois de reivindicar que é necesaria "unha investigación completa" para determinar "que ocorreu, quen ou quen son os responsables e garantir que non volva ocorrer".

"Os afectados necesítano, pero o conxunto dos galegos queremos saber que ocorreu, por que explotaron explosivos que en ningún caso podían estar onde estaban", reflexionou.

Por outra banda, aínda que a Xunta falará co Concello, afirmou que non lle constan denuncias previas de veciños que "podían estar a ver que alí había explosivos almacenados". Remarcou que non había "información directa nin indirecta" porque, de ser así, as Administracións deberían actuar.

NON LLE CONSTAN DENUNCIAS VECIÑAIS

Feijóo, quen diferenciou entre a responsabilidade sobre a actividade industrial, que depende do Ministerio, e o apartado urbanístico, competencia do Consistorio, recoñeceu que é "imprescindible" aclarar o ocorrido.

Así, recoñeceu o labor dos investigadores, pero volveu a apelar á colaboración veciñal. "Todos os que poidan aclarar algo sería bo que poñan o seu testemuño a disposición", apuntou, antes de insistir en que hai que aclarar "como é posible que á beira de casa onde vive xente gárdense explosivos en depósitos sen regulamentación".