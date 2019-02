López Abella elude agora opinar sobre a lei do aborto: "Hai moitas sensibilidades"

A secretaria xeral de Igualdade da Xunta, Susana López Abella, que o pasado venres rexeitaba a proposta do líder do PP Pablo Casado de reformar a lei do aborto, eludiu agora opinar respecto diso e apuntou unicamente que hai "moitas sensibilidades na sociedade", centrándose en pór en valor as políticas que se desenvolven en defensa da igualdade en Galicia. No transcurso da presentación dunhas xornadas sobre violencia que se celebrarán do 18 ao 20 en Santiago, preguntada de forma directa pola proposta do líder do PP, Pablo Casado, de volver á lei do aborto de supostos do ano 1985, Susana López Abella subliñou que non tiña "máis nada que opinar, hai moitas sensibilidades na sociedade e hai que respectalas todas".

"Non teño máis que opinar", repetiu en dúas ocasións, optando por pór en valor os pactos en contra da violencia de xénero en Galicia e non entrando a valorar especificamente as propostas de partidos como Vox ou o seu acordo co PP en Andalucía.

López Abella lembrou que en Galicia, o Partido Popular apoiou este martes unha moción, aprobada de forma unánime, que pedía instar á Xunta a "rexeitar a adopción de calquera tipo de acordo, explícito ou implícito, con formacións que expoñen a supresión ou redución" das medidas de protección das mulleres.

"O arco parlamentario e a Xunta de Galicia téñeno clarísimo, Galicia está a dar pasos moi importantes", asegurou, remarcando que se vai traballar "no pacto autonómico contra a violencia de xénero" e co acordo de seguir desenvolvendo a lei integral contra a violencia de xénero.

Puxo en valor as medidas adoptadas en 2007 —a norma aprobada cando gobernaba o bipartito de PSdeG e BNG na Xunta— e en 2016, xa con goberno do PP, e as axudas autonómicas a vítimas de violencia de xénero, que serán ampliadas ás vítimas vicarias, isto é, aos fillos de mulleres maltratadas. "Galicia está a dar pasos importantes en comparación con outras comunidades autónomas", reivindicou, para puntualizar a continuación que como secretaria xeral de Igualdade o que lle "preocupa" é que Galicia cumpra coas medidas do Pacto de Estado e cos acordos parlamentarios e a norma acordada en 2007.

"O que me incomodaría é que non fósemos capaces de sacar adiante todos os acordos que se están realizando no Parlamento, que está a ser un exemplo con respecto a outros parlamentos", "o demais son cuestións que a min como secretaria xeral de Igualdade non me preocupan", concluíu.