No hay tiempo para el último baile: la supervivencia de las orquestas, en peligro

No es tiempo para bailar. Las orquestas de Galicia penden de un hilo. Acercándose cada vez más a otro año sin poder salir a escena, el sector asume su vulnerabilidad y se muestra pesimista en lo que se respecta a la supervivencia de los grupos artísticos, que se ven incapaces de cumplir con los gastos y se acercan al peligro de la desaparición de una gran parte de ellas. "Va a haber un cambio radical. La mitad, o más de la mitad están desapareciendo" sentencia Juan Vázquez, gerente de la orquesta Triunfo de Pontevedra. No obstante, como llamada de socorro y con la intención de mantenerse vivos en el que es el entretenimiento más tradicional e identificativo de la comunidad, los representantes han puesto sobre la mesa un nuevo protocolo de actuación Covid, con el que buscan reinventarse para mantener su funcionamiento.

La nueva normalidad puede llegar a las orquestas, para ello es necesario el apoyo y la apuesta firme por parte de los concellos. Esa es la máxima a la que apelan los directores de los grupos artísticos para seguir adelante. El sector planea resurgir de sus cenizas tras un año a cero, mediante una puesta en escena modificada que se uniría a un cumplimiento de aforo y mantener al público sentado, una nueva iniciativa que aparece como medida alternativa adaptada a la nueva normalidad. Aún así, la mayoría de los representantes y asociaciones de estas orquestas ven complicado que se pueda llevar a cabo.

Juan Vázquez, director de la orquesta Triunfo: "O mucho me equivoco, o el sector va a desaparecer, porque no hay manera de aguantar sin ingresos"

"No sabemos si se van a poder hacer verbenas, yo pienso que no, porque se echa el tiempo encima, aunque nos den para el mes de julio, para nosotros es tarde. Nosotros a estas alturas teníamos que tener una lista de contratación, y no tenemos nada" afirma José Antonio Blas, cantante y líder de la banda París de Noia, que sufre de primera mano la incertidumbre de saber si su equipo podrá salir a escena o por el contrario, volver a pasar un verano negro. Y de esta manera, y con total radicalidad lo sentencia Juan Vázquez, "este año va a ser igual que el anterior. Es prácticamente imposible". Por ello, todavía no han comenzado los ensayos.

Y es que el tiempo pasa y la carga pesa. Conscientes todos ellos de la imposibilidad de mantener el baile sin ingresos, han tomado la decisión de unificarse y apelar a las instituciones públicas, haciendo gala de que este sector está repleto de profesionales que viven por y para la cultura y el espectáculo de Galicia. Por lo pronto, las subvenciones se resisten a llegar y buena parte de sus integrantes están teniendo que buscarse la vida en otros sectores para los que no estaban preparados.

Víctor Antón, gerente Gaias Eventos: "Estamos dispuestos a hacer un espectáculo audiovisual, capacidad nos sobra porque somos profesionales"

"En el caso de la verbena gallega ha habido subvenciones pero pocas orquestas las han cobrado. Además, para aguantar las infraestructuras tengo que pedir un crédito y lo primero que te piden es la capacidad económica, pero si no tenemos capacidad económica después de un año sin trabajar no nos dan nada y es imposible mantenerse", recuerda Cirano Núñez, el director de una de las orquestas más emblemáticas de este país, El Combo Dominicano. "Somos números", añade.

Blas Piñón, líder de París de Noia: "Si no tenemos un mínimo de producción van a desaparecer la mayoría de las orquestas y muchas ya lo están haciendo". "Es inasumible otro año más. Uno se puede aguantar pero más no. Estamos tirando de ahorros"

OLVIDADOS. Y es que la Covid-19 ha arrasado como un huracán con las verbenas, llevándose por delante a cientos de artistas que, tal y como reconocen todos ellos, fueron "los primeros en parar y los últimos en empezar". Por esta misma razón, han comenzado a levantar la mano para hacerse visibles y recuperar eso que les hace tener un plato de comida encima de la mesa. "Somos un sector sufrido que no hemos hecho demasiado ruido porque éramos conscientes de la situación, siempre hemos dicho que la salud es lo primero, pero si no se hace ruido no se consigue nada" recalca el propio Cirano, a lo que su compañero de profesión, Víctor Antón, gerente de Gaias Eventos y Delegado de la Asociación Nacional Acople añade que son los eternos "olvidados" en esta pandemia. "Ningún sector ha estado parado dos años con ingresos cero. Y las administraciones nos siguen cobrando impuestos y demás".

Cirano Núñez, director de El Combo Dominicano: "Ha habido ayuda política pero cuando se han intentado cobrar las subvenciones, no las hay. Había letra pequeña". "Somos el sector más olvidado. Cuando todo vuelva, en 2022, no habrá ni la mitad de orquestas funcionando"

UNA SOLUCIÓN. Las asociaciones se han puesto manos a la obra para salvar el sector. Entre ellas la dirigida por Manuel Fariña, AGO (Asociación Galega de Orquesta) que junto a ASEVEGA (Asociación de Empresarios da Verbena Galega) han trazado una hoja de ruta a seguir para negociar con la Xunta un regreso a los escenarios seguro a pesar de que la esperanza está cada vez más perdida, debido a la poca respuesta que están teniendo. "Ya hace tiempo que buscamos esperanza donde no la hay, somos conscientes de que era muy complicado y va a ser imposible" asegura Manuel Fariña, quien, como opción válida ve la de incluir las verbenas en Xacobeo 2021 como recital indispensable en la visita a Galicia. "Queremos tratar de que nos incluyan en el Xacobeo de alguna forma. Cómo articularlo va a ser complicado pero tenemos que hacerlo para que las orquestas puedan hacer algo y el año que viene puedan salir con una serie de actuaciones comprometidas por parte de la Xunta".

Pero todo ello queda en el limbo por el momento cuando, al mirar la agenda, se ve que no hay contrataciones para este año, o muy pocas. Es el caso de El Combo Dominicano, que ve como los pocos compromisos que tienen para este 2021 se van anulando a medida que pasan los días. Se esfuma la esperanza. "Necesitamos contrataciones" apunta, a lo que su compañero de gremio Juan Vázquez recalca que, aunque saliese alguna "no es viable para una empresa eso de tener dos o tres fechas. Nadie puede subsistir con eso".

Galicia está cerca de perder parte de su razón de ser y el sector de la orquesta se asoma ya al precipicio porque "es inasumible, no se puede aguantar" otro año sin música, sin espectáculo, sin escenario y sin esa parte de ocio que hace, por un momento, olvidar la situación que atraviesa el país.

Manuel Fariña, presidente AGO: "Nos hemos unido en un frente común porque vemos que necesitamos una solución inmediata"

Los concellos se niegan a contratar el nuevo formato de orquesta

La Comisión de Fiestas de Cantodarea es una de las que más apuesta por las orquestas cada año. De hecho, entre finales de abril y principios de mayo suelen abrir dar el pistoletazo de salida a un verano anticipado con sus fiestas patronales. Este año, es el segundo que no pueden celebrarlo por todo lo alto. "Teníamos pensado hacer un pasacalles de gaiteros, pero no nos dejan, así que haremos una procesión y poco más" señala Morgan, alma mater de la Comisión de estos eventos.

Pero, ante la posibilidad de empezar a dar visibilidad a este nuevo formato de orquesta, el propio organizador se muestra reacio "No nos atreveríamos a contratar ese nuevo formato de orquesta. Yo no soy partidario de sentarme en una silla para verla, porque al final acabas levantándote" señala. Este pensamiento es el que comparten numerosos concellos, alegando que se perdería el concepto orquesta como tal.

Recelosos a reconvertir la situación y ajustarla a la nueva normalidad, Morgan asegura que "el año pasado ya se trató de hacer en Sanxenxo y no gustó".

Desde la parte que le toca al propio Morgan como dirigente de la Comisión de Cantodarea, asegura que la gente es reacia a este tipo de eventos "estando como está la situación. Tenemos que pedir dinero por las casas para hacer las contrataciones, y se nos echarían encima. La gente está sin trabajo". De esta forma, la orquesta en Cantodarea tendrá que esperar.