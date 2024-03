Tiempo inestable y adverso este sábado, con nevadas, lluvias y viento

📢Vindeiras 36 horas complicadas en #Galicia



⚠️Neve en moitas zonas do interior❄️

🟠Montañas de #Lugo e #Ourense❄️

💧Chuvia persistente no sur de #Galicia

🌊Mar combinada do oeste con ondas de 5 a 7 metros



Ver actualización de avisos https://t.co/UrSIqg5ePC @112Galicia pic.twitter.com/IjGdhSBSWf