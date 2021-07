Testigos presenciales del crimen de Samuel Luiz en A Coruña estiman que una pandilla de 12 personas, de entre 20 y 30 años, fue la que propinó la paliza que acabó con la vida del joven en la madrugada del sábado.

Así lo ha asegurado este martes, en declaraciones a la prensa ofrecidas desde el lugar donde ocurrió todo, en la Avenida de Buenos Aires, una de las tres personas que llegaron al lugar alertado por "el ruido" que había y dio auxilio a Samuel al verlo en el suelo.

Este hombre ha relatado ante los medios cómo fue capaz de contar que había un total de "12 latinos" implicados que –según sus estimaciones– no superaban los 30 años de edad y que justo en ese momento se marcharon.

Fue otro de estos hombres que llegaron al lugar quien, tal y como ha relatado, dio la primera atención a Samuel cuando se lo encontraron en el suelo. Le "sacó la lengua" para evitar que se ahogara y lo puso "en posición de seguridad" mientras, en torno a las 3,00 de la mañana, llamaban al 061-Urxencias Sanitarias.

Primeramente, llegaron al punto una ambulancia no medicalizada y la Policía Local, para seguidamente personarse en el lugar otra ambulancia ya medicalizada. Los sanitarios iniciaron las maniobras de reanimación, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida a Samuel, quien falleció en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac).

La Policía Nacional continúa con la investigación de este crimen por el que ya han declarado ante la Comisaría de A Coruña un total de 15 personas, aunque el delegado del Gobierno todavía no aclara si entre ellas había alguno de los autores de la agresión.

Además, será la investigación la que determine si se trata o no de un crimen homófobo, un extremo que ha provocado una oleada de protestas a lo largo de la jornada del lunes por toda España. De hecho, la amiga que estaba con Samuel cuando ocurrió la agresión –iniciada, al parecer, por un malentendido con un teléfono móvil– afirma que los autores le llamaron "maricón" en varias ocasiones mientras le golpeaban.

HOMENAJES. El punto de la Avenida de Buenos Aires en el que el joven recibió la paliza se ha convertido en los últimos días en un altar en el que los ciudadanos de A Coruña pasan a dejar flores y a mostrar su recuerdo al joven. Además de flores, mensajes de cariño y fotos de Samuel con sus amigos reposan sobre el lugar en el que perdió la vida.

Una mujer que depositaba un ramo de flores sobre el lugar declaraba a Europa Press que solo pedía una cosa: "Justicia". Dijo estar "impresionada" por la muerte del joven, que era conocido de su hijo.

Otras dos mujeres hablaban sobre el incidente delante del altar. Una de ellas calificaba como "una maravilla" la iniciativa, y mostraba su alegría "ante la respuesta de toda España al caso". La otra mujer no entendía como podía pasarle esto a "un chico que no se metía con nadie". Tenía también un recuerdo para los padres de joven, "que estarán pasando un mal momento".

"Fue una cosa muy brutal e injusta. Cada uno tiene sus derechos y las personas no pueden ir así por la vida. Que paguen lo que han hecho", decía otra de las mujeres que se paraba ante el lugar de homenaje a Samuel.

El Parlamento gallego prepara una declaración institucional

PP, BNG y PSdeG, grupos con representación en el Parlamento gallego, pretenden impulsar una declaración institucional de la Cámara autonómica para expresar su repulsa al crimen de Samuel y para condenar cualquier tipo de violencia con naturaleza de odio, incluida aquella con razones homofóbicas o LGTBIfóbicas.



El acuerdo para iniciar la redacción de la declaración (que debe ser consensuada para que salga adelante) ha partido de la reunión de la junta de portavoces celebrada este martes para configurar el orden del día del próximo pleno, el último del período de sesiones antes del parón estival.



De este modo, los grupos políticos quieren elevar a la institución del Legislativo gallego la repulsa por el crimen violento de Samuel Luiz en la madrugada del sábado 3 de julio tras recibir una paliza de un grupo de personas que, según los allegados de la víctima y testigos de los hechos, profirieron insultos homofóbicos mientras lo golpeaban.



Las formaciones han apelado a conocer el desarrollo de la investigación (todavía no hay detenidos por el caso, sí interrogados) para ver si se confirma el extremo de que pudiera tratarse de un delito de odio.



En todo caso, el BNG ha explicitado su intención de que la declarción institucional refleje un rechazo a las violencias que se ejercen hacia las personas por su orientación sexual o identidad de género.



"La homofobia y la LGTBIfobia no tienen cabida en nuestra sociedad y es importante que el Parlamento de Galicia se exprese", ha señalado la diputada nacionalista, Olalla Rodil, que ha resaltado el "ejemplo" dado por "el pueblo gallego" en la jornada del lunes con la multitud de concentraciones celebradas en repulsa del crimen de Samuel.



El portavoz popular en la Cámara, Pedro Puy, ha indicado que los grupos "van en la misma línea" de incluir en la declaración una condena a las violencias "en todas sus manifestaciones, incluidas las homófobas", si bien ha emplazado a conocer el desarrollo de la investigación sobre la muerte de Samuel para contar con mayores "certezas" sobre si su asesinato puede considerarse una cuestión de odio.



También ha apelado a ser "cautelosos" el diputado del PSdeG Pablo Arangüena, que ha hecho un llamamiento a "no relativizar" las causas de la violencia porque "toda violencia es condenable" pero la sociedad "no puede relativizar" las razones que envuelven sucesos de este tipo.