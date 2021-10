Testigo directo: así me estafaron 125 euros desde Portugal

Los periodistas solemos tener la sensación de que nunca vamos a formar parte de las historias que escribimos. Y, deontológicamente hablando, así debería ser. Aunque a veces caer en los peligros sobre los que tantas veces advertimos puede ayudarnos a tratar el tema con más humanidad —y experiencia— de ahí en adelante. Este fin de semana me timaron 125 euros. Y de una forma muy sencilla, como son en realidad la mayoría de las ciberestafas, con ciberdelincuentes comunes muy alejados del imaginario de hacker que encripta códigos a través de servidores fantasma que nos muestran las películas.

El cebo, en este caso, era un paradisíaco alojamiento en el corazón del Gerês portugués, anunciado en ese filtro capaz de transformar cualquier paraje en una portada de la National Geographic que es Instagram. Entre fotografías de un supuesto resort de ensueño, emergió la primera señal de alerta: no se anuncian en portales turísticos convencionales para esquivar sus comisiones. La segunda advertencia: "Não aceitamos pagamentos com cartão, apenas transferência"..

Algo me dijo que no debía seguir, aunque es fácil decirlo a toro pasado y no cuando uno puede verse ya en el destino, animado por decenas de buenas reseñas que, releídas una vez estafado, parecen escritas por los propios estafadores, siempre hablando genéricamente de la zona pero sin concretar un núcleo.

La cuenta de destino, con un interminable número que tampoco invitaba a confiar —aunque uno desconoce el sistema bancario luso—, no soportaba transferencias inmediatas, por lo que me conminaron a adjuntar el comprobante del pago. La sorpresa vino cuando en el siguiente correo electrónico se disculpaban alegando que no se fiaban de mi entidad —banco de referencia en Galicia—, por lo que, "sentindo muito", procedían a dejar sin efecto mi reserva. "E o dinheiro quando mo devolvem?", les inquirí en un mensaje disfrazado con palabras amables en portugués que a duras penas disimulaban el tono apremiante de mi exigencia, cuando ya me temía lo peor. Y se hizo el silencio, que a diferencia del administrativo viene a ratificar que has sido estafado.

Como la operación fue en fin de semana, la transferencia se ejecutó inexorablemente a primera hora del lunes. La solución de mi entidad: una petición de la devolución respaldada por una denuncia policial. ¿Vale la pena ir a comisaría por 125 euros? La habrá valido si se consigue algo —algo que no es siempre sencillo según advirtió el banco—. Por el dinero, también, pero sobre todo para intentar quitarte el fastidio que te embarga si te roban de un plumazo los ahorros. Y, de paso, evitar que le pase a otros.

SENTIDO COMÚN. La Policía tiene toda la razón con el tópico del sentido común. Lo más seguro es fiarse solo de canales oficiales o conocidos y desconfiar cuando la cuenta de ingreso se alarga como una de esas claves antiguas de wifi. Por muy bonitas que se vean las fotos de Instagram.