Resurrección Antón: "Estos terremotos los percibe la gente, pero no entrañan riesgo"

En un par de semanas los gallegos percibieron cuatro terremotos de más de 3 grados que generaron cierta alarma. ¿Es normal?

Estos terremotos no son grandes, son intermedios, lo justo para que los note mucha gente pero que no entrañan ningún peligro, no son preocupantes. Ni siquiera el de Melgaço, en la frontera portuguesa, de 3,5 grados, provocó daños. No estamos hablando de terremotos como los de Lugo, que rondaron los 5 grados y ya provocaron algún daño.

¿A partir de qué intensidad son perceptibles por la población?

A partir de 2,5 empiezan a notarlos aquellos que viven en pisos altos o personas sensibles, y a partir de 3 ya se perciben ampliamente. Los que están entre 4 y 5 ya pueden provocar daños. En Galicia, en el año 1997, se asustó mucho la gente con el de 5,1 de Lugo, pero no se esperan terremotos de más de 5. Así que en Galicia se cumpliría el dicho de que fallas pequeñas, terremotos pequeños. Sí. En Galicia no estamos hablando de Japón, Chile o incluso otras zonas de la Península. Nunca se puede descartar nada, pero es poco probable. Venimos de un mes con 27 registros de más de 1,5 en Galicia y zonas fronterizas.

¿Siguen un patrón estos picos de actividad?

Va por rachas. El año 2021, por ejemplo, fue superintenso, con muchos temblores en Alborán, Granada o incluso en La Palma previos a la erupción. Después, 2022 y lo que va de 2023 fueron años muy tranquilos. Ahora vuelve una racha, pero no siguen un patrón sino que van y vienen, se activan unas fallas en una zona, después se reactivan otras, o hay uno algo más grande y el resto son réplicas...

¿Y estos terremotos gallegos están relacionados entre sí?

No se puede saber. Los más habituales de la zona de Sarria y Becerreá sí que estaban relacionados con las mismas fallas, así que los que se producen en el interior de Lugo sí tienen que ver entre ellos. Pero, por ejemplo, Ourense está lejos de Santiago, por lo que parece difícil que tengan que ver.

¿Y el caso concreto de siete temblores en menos de tres horas en la zona de Verín se considera un enjambre sísmico?

Sí. A partir de seis o siete los consideramos enjambre y siempre avisamos a Protección Civil para que esté alerta por si hubiese uno más grande. Es el protocolo, aunque suele quedar en nada.

¿El suelo se mueve siempre bajo nuestros pies?

El suelo se mueve continuamente. Los sismógrafos captan siempre un ruido de fondo y cuando rompe la falla es cuando se nota el terremoto. Si miras la web del IGN, hay muchos entre 1 y 2 a lo largo del día, solo que la mayoría de la gente no los percibe.

¿Corremos en realidad más peligro por un terremoto grande en alguna zona sísmica más activa y cercana, como el Atlántico?

Siempre se habla del famoso terremoto de Lisboa de 1755, que provocó daños en toda la Península. Se estima que en Galicia se sintió con intensidad 5 o incluso 6, similar a los más grandes que sufrimos. Un terremoto así en esa zona podría provocar un tsunami que se notaría en toda la costa atlántica, pero en Galicia serían pequeñas olas y, además, habría más tiempo de aviso.

Y la red de detección también mejoró mucho estos años.

Sí. Ahora somos capaces de calcular un terremoto en tres minutos, algo fundamental en caso de tsunami para evacuar. Y compartimos muchas estaciones sísmicas con otros países para obtener datos en tiempo real.

Pero seguimos sin poder anticiparnos a los terremotos...

Desgraciadamente aún no. Están haciéndose muchos estudios, está la inteligencia artificial, sabemos las zonas donde puede ser... Pero no si va a ser mañana.