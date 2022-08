Termina la Peregrinación juvenil en Santiago, "broche de oro" al Año Santo

El compostelano Monte do Gozo ha acogido este domingo la homilía de clausura de la Peregrinación Europea de Jóvenes 2022 (PEJ 2022), en la que han participado 12.000 jóvenes y que supone, según destaca la organización, el "broche de oro" al Año Xacobeo y el "pistoletazo de salida" para la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Lisboa en 2023.

Muchos de los participantes en la PEJ 2022, 11.200 peregrinos y más de 400 voluntarios de las diócesis españolas --principalmente de las gallegas-- han abarrotado el recinto para asistir al acto religioso de clausura, que comenzaba a las 10,00 horas, oficiado por el legado pontificio y obispo emérito de Fátima, el cardenal António Augusto dos Santos Marto.

Durante casi dos horas, los jóvenes han atendido a las intervenciones de los cardenales, cantado los himnos de la Eucaristía y correspondido a las diferentes lecturas a través de la APP que la organización ha utilizado estos días para comunicarse con ellos --propia para la peregrinación-- y mediante la que también puede seguirse la misa.

Entre los eclesiásticos que han acompañado al Cardenal Marto en la celebración de la Eucaristía, se encontraban el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella; y el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio.

Durante la celebración, el obispo emérito de Fátima ha dirigido unas palabras a los jóvenes allí congregados. Aprovechando el lema de la peregrinación, 'Joven, levántate y sé testigo', ha abordado tres formas de testimonio: de vida nueva con Jesucristo, de la fraternidad y de la alegría del Evangelio.

Así, ha defendido la importancia de la resurrección de Jesús, sin la que sería "solo un personaje del pasado, el cual nos dejó una maravillosa doctrina, pero nada más".

"LA REVOLUCIÓN DE LA FRATERNIDAD"

Respecto a la fraternidad, y recogiendo las palabras del Papa Francisco, el cardenal ha remarcado que "Jesús propone una nueva forma de relacionarse, basada en la lógica del amor y el servicio". "Es una auténtica revolución frente a los criterios humanos de egoísmo y ambición de poder y dominación: la revolución de la fraternidad que parte del amor fraterno para englobar la cultura del cuidado mutuo, que derriba muros de división y acorta distancias entre personas, culturas y pueblos", ha explicado.

Para Mato, el encuentro de Santiago es "un bello ejemplo de ello", como también lo es de la importancia de la alegría en la fe. "Es triste ver a un cristiano, sobre todo si es joven, sin alegría. ¿Qué dirán los no creyentes? Ciertamente, muchos dirán: si la fe no es motivo de alegría, entonces es mejor no tener fe. Sí, el anuncio del evangelio se hace con una sonrisa y no con tristeza", ha afirmado.

Por último, el enviado papal ha felicitado y animado a los jóvenes, sirviéndose de la interpretación del Sumo Pontífice del lema de la peregrinación juvenil. "Levántate significa 'despierta' (a la vida), sueña, arriésgate, comprométete a cambiar el mundo, reaviva tus deseos, contempla el cielo, las estrellas, el mundo que te rodea. ¡Levántate y vuélvete quién eres!", ha defendido.

Así, cada uno "responderá a la palabra de Jesús" y se "comprometerá de todo corazón en la construcción de un mundo más verdadero, donde nadie se salva solo; donde nadie queda atrás; donde la paz prevalece sobre la guerra; donde la vida brota y es respetada de manera absoluta desde la concepción hasta la muerte".

"ID ACOMPAÑADOS PARA IR LEJOS"

En esta línea también ha intervenido Monseñor Julián Barrio, que ha recordado a los jóvenes que "si quieren ir deprisa, irán solos, pero si quieren ir lejos, irán acompañados". "Tened esto presente en vuestra peregrinación de vuelta", ha pedido.

El arzobispo de Santiago espera que la huella del encuentro compostelano perviva en ellos y les permita "transformar ambientes con la fuerza del Evangelio". "Sed el testimonio de lo que aquí habéis vivido, dando testimonio y razón de fe y esperanza", ha instado.

Los 12.000 jóvenes han respondido a las palabras del arzobispo con un gran aplauso para la que incluso se han puesto en pie. La otra gran ovación de la jornada -solicitada por el propio Barrio-- se la han llevado los más de 400 voluntarios que se han encargado de velar por el funcionamiento de las jornadas.

JÓVENES "QUE PIENSAN"

Tras la clausura del encuentro, la organización del evento, junto al Arzobispo compostelano, han comparecido ante los medios para dar cuenta de sus impresiones y hacer balance de la PEJ "más multitudinaria" de los últimos años.

Además de agradecer a los participantes, organizadores y medios de comunicación su trabajo, Barrio ha tenido palabras de cariño para el Papa Francisco, que en el Angelus de este domingo ha hecho referencia a la Peregrinación en Compostela.

Barrio tampoco ha obviado la polémica que en los últimos días ha circulado sobre la actitud de los jóvenes peregrinos en relación a los habitantes de la capital gallega.

En línea con lo que defendían este sábado el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, el arzobispo considera "natural" que los jóvenes se diviertan y apunta además que lo hacen "sanamente y de una forma que "armoniza, no desarmoniza". "¿Le vamos a pedir al agua del mar que no sea salada?", ha reflexionado.

Ha reivindicado además a las nuevas generaciones, que "tratan de discernir la situación concreta a la que se enfrentan". "Me he encontrado con jóvenes muy presentes, que rezan y que han vivido la oración. Que piensan, que a veces decimos que pasan de todo... y los he visto preocupados por el mundo que los rodea", ha señalado.

"Aman la realidad y estoy convencido de que es a partir de ahí desde donde pueden transformarla. No sé qué podrán hacer, pero he visto preocupación en ellos. En su actitud he visto la posibilidad de hacer mejor las cosas", ha continuado.

HORA DE CAMBIAR EL CLICHÉ

Considera Barrio que ya es momento de "cambiar el cliché" sobre esta generación. "Sin pesimismos ni utopías, pero son jóvenes muy pegados a la realidad. Son una esperanza para todos", ha concluido.

Preguntado por su futuro al frente de la Archidiócesis, Barrio lo ha dejado "en manos de la providencia primero, y del Santo Padre, después". Con todo, sí ha repetido en varias ocasiones que este será su último año santo en el cargo y se ha congratulado de haber podido disfrutar de todo el ciclo de años santos; "el único arzobispo que lo ha hecho".