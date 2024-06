Tensión con la Policía en el Obradoiro durante el fin de la concentración pro Palestina

Los jóvenes que participaban en las acampadas y protestas pro Palestina en Santiago abandonaron en la noche del miércoles la Praza do Obradoiro, después de una concentración a última hora de la tarde en la que se vivieron momentos de tensión con agentes de la Policía Nacional.

En la mañana de este jueves, el entorno de la catedral ha amanecido despejado de protestas y la estampa ha vuelto a ser la habitual con numerosos turistas y peregrinos y una presencia policial más reducida.

En la última concentración del miércoles, según ha denunciado la asamblea convocante a través de vídeos colgados en redes sociales, se han producido enfrentamientos y empujones con los agentes.

‼️Abuso policial‼️

Esta tarde, na concentración pacífica convocada as 20:30 na Praza do Obradoiro, axentes da Policia Nacional empurraron e pegaron ás nosas compañeiras, mostrando que o desaloxo non foi pacífico e que a deriva do reitorado é a represión e a violencia. pic.twitter.com/scC2qUUtIC