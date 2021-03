A temporada de pesca dá comezo nos ríos de Galicia, que suma case 37.000 persoas con licenza 

A temporada de pesca deu comezo este domingo na maior parte dos ríos de Galicia, que suma case 36.919 afeccionados con licenza en vigor, e finalizará o próximo 31 de xullo, aínda que se estenderá un mes máis na modalidade de capturas sen morte en coutos con convenio de colaboración. Mentres, nalgunhas cabeceiras de montaña e augas salmoeiras a apertura realizarase o 1 de maio.

Segundo detallou a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a oferta pesqueira para 2021 na comunidade abarca uns 30.000 quilómetros de ríos dos que 27.000 correspóndense con zonas libres e 1.183 con vedados, así como unha ampla rede de encoros.

Os tramos libres de pesca sen morte incrementáronse de 99 a 102 nesta campaña, o que supón un aumento de 46 quilómetros. Tamén se ampliou o tramo libre de pesca sen morte do río Ourille e está aberto a esta actividade o tramo 3 do couto de Mondariz (Pontevedra).

No marco dunha visita ao couto de Rubín, na Estrada, a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, lembrou que a Lei de pesca continental, que entrou en vigor o pasado mes e busca fomentar a substitución xeracional do sector, exime do pago da licenza aos menores de idade e os maiores de 65 anos, unha medida que estimou que beneficiará a uns 11.000 galegos.

Ademais, apuntou que as licenzas destes colectivos verán ampliada a súa vixencia de modo automático durante un ano. Para facilitar a aplicación desta novidade, indicou que a Consellería trasladou unha circular aos axentes ambientais e o persoal dos servizos provinciais que tramitan as licenzas.

A conselleira puxo en valor o labor realizado polos pescadores para o coidado dos ríos. Tamén resaltou que a Federación Galega de Pesca e máis de 60 sociedades adquiriron este ano o compromiso de continuar os seus convenios de colaboración coa Consellería.

Así mesmo, este luns publicarase no Diario Oficial de Galicia (DOG) unha nova orde de axudas dotada con 80.000 euros para entidades colaboradoras da pesca fluvial destinada a actividades e investimentos para fomentar a riqueza piscícola.