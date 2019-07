As temperaturas próximas aos 40ºC marcan a xornada do venres en Galicia

A fin de semana comezou en Galicia con altas temperaturas que mergullaron a todo o territorio. As máximas achegáronse aos 40ºC, sendo Arnoia (39,5ºC) o lugar onde se rexistrou a máxima.

Por outra banda, Lanzós, en Vilalba, contou ás 7.00 horas desta mañá coa temperatura mínima: 3,9ºC.

SÁBADO. A xornada do sábado estará caracterizada pola inestabilidade atmosférica por aire frío en capas altas. Con esta situación, agárdanse intervalos anubrados, con chuvascos treboentos pola tarde, acompañados de aparato eléctrico, que poden ser localmente fortes.

As temperaturas mínimas experimentarán un ascenso, mentres que as máximas sufrirán un descenso, máis acusado na metade sur. Os ventos soprarán frouxos variables na metade sur, moderados do nordés no resto, con intervalos fortes no litoral de A Coruña.