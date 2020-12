El temor a otro confinamiento anima la venta de juguetes de "estar en casa"

Que estas sean unas Navidades atípicas por la pandemia no significa que los juguetes no vayan a ocupar el lugar que les corresponde en ellas. Así, mientras ayer pequeños y no tan pequeños disfrutaban de los regalos de Papá Noel y el Apalpador, las peticiones para los Reyes Magos se multiplican estos días llenos de ilusión para niñas y niños.

Sin embargo, aunque el coronavirus no altera la esencia de la Navidad, sí modifica algunas pautas de comportamiento, por ejemplo a la hora de comprar los regalos. Según trasladan diferentes negocios de A Coruña y Santiago consultados por Europa Press, existe una clara diferencia tanto en el tipo de producto por el que preguntan y se interesan las familias, como por los efectos de las restricciones en el volumen de compras y de clientes que acuden a los establecimientos.

Desde El Corte Inglés, por ejemplo, aseguran que la tendencia de compra es "muy similar" a la de campañas anteriores: el juego de uso en el interior "gana terreno al juguete al aire libre". Esto no es nuevo, sino que se vino acentuando "en los últimos dos años", aseguran, aunque en el caso de sus establecimientos "no se ha incrementado" especialmente con motivo de la pandemia.

Sin embargo, es innegable que la experiencia del confinamiento prioriza la venta de juegos para el interior y la compañía, clásicos familiares como ‘Monopoly’ o ‘Party’ en sus versiones renovadas, y otros juegos de mesa, así como pistas de coches, ‘Scalextric’, etc. Y como no, las videoconsolas y el ocio electrónico, que cada vez ganan mas peso.

Y es que el temor a que la pandemia se recrudezca tras la Navidad obliga a ser previsores y a buscar alternativas de entretenimiento casero y familiar, aseguran.

Un patrón que se repite con los más pequeños. En las tiendas de Imaginarium en Santiago se notó mucho ese cambio de tendencia, puesto que ahora los niños "vienen muy poco" y "salen menos de casa", fruto de las restricciones del covid-19, que amenaza con cambiar las costumbres y el ocio.

Las familias preguntan mucho por disfraces o maletines para maquillajes y pinturas, puesto que los pequeños "acabaron con los de sus padres" durante el periodo de confinamiento, afirman.

En los comercios más pequeños, por su parte, también se nota ese mayor repunte de los juguetes para disfrutar en interiores, además de los efectos de las restricciones: o bien las familias se adelantan o las compras tardan en arrancar. También cuentan con muchos productos para menores de 3 años, como mantas de gateo o juguetes musicales, además de dos propuestas que "se agotan rápidamente": una máquina de coser y una casa de muñecas.

Y en Eurekakids de A Coruña ratifican la tendencia: 2productos para estar más en casa" como pizarras con letras y números magnéticos para aprender a leer y escribir, manualidades o máquinas de coser de juguete.

Y todo ello con más planificación y antelación que en 2020.

La televisión sigue mandando

Los juguetes más demandados en la Navidad de la pandemia "siguen siendo los relacionados con licencias o series televisivas"», es decir, lo que los pequeños ven en la pantalla o en la publicidad. Y entre ellos destacan los productos del mundo ‘Star Wars’, como el famoso Baby Yoda de la serie ‘The Mandalorian’. Y junto a él, los de series como ‘SuperThings’, ‘Bebés Llorones’, ‘Bellies’ o ‘Patrulla Canina’, que tienen "una aceptación muy alta", explican en algunas de las tiendas de juguetes gallegas.

Play Station 5 y XBOX X

El único regalo capaz de competir en demanda con las grandes series televisivas son las videoconsolas, en el caso de esta Navidad dos modelos concretos que acaban de ser lanzados al mercado: PlayStation 5 (sin stock) y XBOX X. Encajan en el perfil de regalo para jugar en casa.

35%

De los gallegos prefieren que les regale Papá Noel, frente a un 30% que opta por los Reyes Magos y a un 35% al que le resulta indiferente, según un estudio de Aldi.