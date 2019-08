Tellado insta ao PSdeG a "apartar" ao alcalde de Cerceda da administración

O secretario xeral dos populares galegos, Miguel Tellado instou ao PSdeG e, en concreto ao líder do partido, Gonzalo Caballero a "tomar cartas no asunto" e decidir se "apartan" ao alcalde de Cerceda (A Coruña), José Luís García Liñares, da dirección da administración local ou se, pola contra, optan por "facerlle unha moción de censura".

Así o expuxo o grupo do PP de Galicia o sábado nun comunicado, no que destacou a "responsabilidade" dos socialistas galegos de "atender" a este asunto e decidir se "se seguirán situando á beira do edil ou dos veciños de Cerceda".

Neste sentido, os populares aseguraron que manter a García Liñares como rexedor "pode prexudicar" aos cercedenses, xa que o alcalde conta cunha sentenza por prevaricación administrativa que o inhabilita durante oito anos.

Ante esta situación, Tellado considera que o PSdeG debe "tomar algunha acción respecto diso", deixar de "mirar para outro lado" e "respectar a xustiza". Ademais, acusou aos socialistas de "cinismo e hipocresía", porque os que "presumen de código ético" son os mesmos que no momento de aplicalo convértese en "papel mollado".