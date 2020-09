O cárcere de Teixeiro rexistra o primeiro positivo dun preso en Galicia

O cárcere coruñés de Teixeiro rexistrou o primeiro caso positivo de Covid-19 nun interno das prisións galegas. Trátase dun home que permanece asintomático e que entrou en contacto cun afectado fóra da prisión, polo que, ante as sospeitas, illouse de forma preventiva antes de entrar en contacto con ningún outro interno.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes penais, o home atopábase gozando dun terceiro grao, en réxime de semiliberdade, no centro de inserción social da Coruña. Con todo, debido a unha falta, foille revogado este terceiro grao e ordenouse o seu reingreso na prisión de Teixeiro.

Á hora de ser trasladado á penitenciaría, desde o centro de inserción alertaron de que o home podería ter entrado en contacto cun positivo en Covid-19, polo que foi directamente illado no módulo de ingresos e realizóuselle unha proba PCR, que resultou positiva.

O home atópase asintomático, polo que, previsiblemente, permanecerá en illamento no cárcere coruñés ata que supere a infección. Dado que non chegou a estar en contacto con outros internos, non se produciron dentro desta prisión contactos de risco.