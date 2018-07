Os taxistas galegos deciden ir á folga desde este mediodía ata o próximo mércores

O colectivo galego de taxistas decidiu convocar unha folga desde as 12.00 horas deste luns e até as 00.00 horas do mércores en apoio aos compañeiros que se reúnen en Madrid no Ministerio de Fomento para abordar a problemática dos vehículos con condutor.

As distintas asociacións que representan ao taxi en Galicia reuníronse este luns na Coruña, onde, segundo fontes do sector consultadas por Europa Press, o respaldo foi "unánime" a sumarse aos paros, convocados en varias cidades de toda España.