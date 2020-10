A taxa de incidencia de Ourense triplica a do conxunto de Galicia e segue en aumento

As autoridades sanitarias xustifican o endurecemento das restricións na cidade de Ourense anunciado este venres na clara evolución negativa da situación epidemiolóxica no municipio. O informe da Dirección Xeral de Saúde Pública advertiu das circunstancias específicas que se dan neste punto, con casos diarios que seguen aparecendo de maneira continua, feito que non sucede noutros concellos da área.

A taxa de incidencia na comarca segue en aumento, especialmente a de casos por 100.000 habitantes a sete días, que "triplica" a do conxunto da comunidade autónoma. A investigación epidemiolóxica argumentou que esta evolución "se debe especialmente ás reunións familiares de persoas que non conviven de maneira habitual e con extensión ás amizades".

Estes brotes familiares, ademais, "tamén provocan a aparición de casos nos colexios". De feito os datos facilitados por Educación e Sanidade este venres revelan que os centros da área de Ourense son os máis castigados en número de positivos, con máis dun cuarto do total de Galicia e co brote máis importante desde o inicio do curso no CEIP As Mercedes (nove alumnos nun mesmo aula e 12 casos en todo o centro).

"O informe destaca que o brote no concello de Ourense está a evolucionar claramente en sentido negativo, xa que a incidencia segue aumentando e hai un alto número de ingresos e de traslados a unidades de críticos, feito que se pode ir agravando se non se corta canto antes a transmisión", engaden.

Ademais, os grupos de maior idade "están moi afectados", matizan, o que pode implicar "un serio risco para estas persoas" tendo en conta as características da Covid-19 e a porcentaxe que afecta a este tipo de casos.

Ata o momento as restricións impostas en Ourense estaban delimitadas en zonas da cidade onde se detectaba unha maior agrupación dos casos e nas que se establecían medidas aínda máis duras. En concreto, o 19 de setembro Sanidade decidiu endurecer as medidas no barrio do Couto –unha restrición que se ampliou o 23 de setembro–, onde non se pode consumir no interior de bares e cafetarías (nivel 3).

En canto ás reunións interpersoais, inicialmente limitáronse a 10 persoas, con excepción do barrio do Couto, onde, desde hai dúas semanas, están restrinxidas a cinco. Esta cifra trasladouse a toda a cidade esta semana.

A investigación epidemiolóxica observou que a distribución dos casos dentro do concello segue sen ser uniforme, e o brote mantén características de alto risco.

Entre elas, a taxa de incidencia nos últimos 3 días, a cal aumentou respecto ao informe anterior do día 28 de setembro; a porcentaxe de positividad de probas PCR realizadas na zona do brote, que sitúa este indicador no nivel de risco alto, e a porcentaxe de positividade das probas PCR realizadas aos contactos dos casos detectados, que sitúa este indicador no nivel de risco medio.

Por iso este venres Sanidade decidiu endurecer as medidas, limitando as reunións só a convivintes para todo o territorio do municipio, posto que "as características epidemiolóxicas" demostran que "son brotes familiares, isto é, que se producen en gran parte en reunións familiares entre persoas que non conviven habitualmente". Por iso, o informe urxe a actuar dunha maneira máis estrita, xa que as medidas postas en marcha até agora non acaban de frear o aumento da incidencia.

EXCEPCIÓNS. Este incremento de restricións non impedirá a reunión con persoas non convivintes que se produza por motivos de asistencia e coidado a maiores, dependentes ou persoas con discapacidade, ou por causa de forza maior ou situación de necesidade.

Así mesmo, non será aplicable en actividades laborais, empresariais, profesionais e administrativas, actividades en centros universitarios, educativos, de formación e ocupacionais, sempre que se adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento.

Tamén se recollen outras excepcións, como o caso de velorios e enterros, academias, autoescolas e centros privados de ensino non regulado ou bibliotecas, arquivos, museos e salas de exposicións, monumentos e outros equipamentos, entre outros.