Tanxugueiras apoia o carballo de Conxo como árbore europea do ano

Tanxugueiras lanzou este xoves un vídeo en apoio ao carballo do Banquete de Conxo, que pugna con outras 16 candidaturas para convertirse na Árbore Europea do Ano.

As Pandeireteiras aproveitaron a ocasión para lembrarse de Maximus, a mascota do Breogán, á que tamén apoiaron para que se convertise na gañadora do Baile de Mascotas da ACB.

Se queres, podes apoiar a árbore galega votando aquí. Aínda que nesta última semana a organización ocultou o número de votos de cada unha das candidatas, o carballo do Banquete de Conxo atopábase entre as tres primeiras.