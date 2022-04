"Tanto antes como agora con Feijóo falei de melloras para Lugo, non para Elena Candia"

Á presidenta do PP de Lugo non lle importa recoñecer que a marcha de Feijóo xera, como todos os cambios, certa inquedanza. "É como saír da zona de confort", explica. Malia todo, está convencida de que o PPdeG acertará no proceso e avala a Alfonso Rueda como novo líder, ao tempo que lle dá un consello: "Non perder a conexión co territorio e coa xente".

Encargáronlle organizar un congreso do PPdeG, e non un congreso calquera, no tempo récord dun mes. Iso supón un premio ou en realidade é un castigo?

Probablemente ningunha das dúas cousas. É unha responsabilidade que neste momento pensaron que podía desempeñar eu de forma correcta e a miña vontade, entrega e interese é total. A miña experiencia nos congresos adoita ser do outro lado do palco, pero desde o ano 2016 estou familiarizada con estes procesos. No partido saben que intento ser unha persoa comprometida, que dou o mellor de min e que teño certa experiencia e para min é unha honra que acepto con humildade, sen darlle máis importancia nin menos. Son unha persoa que sempre que me implico me gusta que se me recoñeza polo meu traballo.

Veremos en Pontevedra un congreso multitudinario e mediático ou será algo máis ben discreto ao ser extraordinario?

Se por mediático entendemos que é noticia, sen dúbida ten o impacto garantido porque é un congreso importantísimo. No resto, pois penso que levará a marca de identidade de todo o que facemos no PPdeG: a humildade e a austeridade, e máis neste momento tendo en conta a delicada situación económica que viven o noso país e as familias, cos prezos disparados. Pero iso non quere dicir que non vaia ser un congreso sentido, auténtico e de moito calado.

Xa fixeron a primeira reunión do comité organizador. Teñen lema e presidente para o congreso?

Non está pechado aínda. A primeira xuntanza foi máis ben para cuestións de cronoloxía, de normativa e de bases. Haberá outras máis adiante.

E para quen será o maior protagonismo: para Feijóo ou Rueda?

Supoño que o maior protagonismo será para o candidato, aínda que a presenza de Feijóo vai ser intensa, por suposto. É o presidente nacional e realmente é o seu proxecto o que segue vivo, así que non imos ocultalo. El é a nosa fortaleza, o noso referente e sentímonos orgullosos, aínda que penso que o protagonismo do congreso será do candidato que sucede a Feijóo.

Elena Candia. XESÚS PONTE

Hai xente no PPdeG que sente medo desta sucesión. E vostede?

Penso que o partido demostrou estes días estar perfectamente preparado para asumir o proceso de forma ordenada, estable e con unidade, que segue a ser o principal valor para darlle estabilidade ao PPdeG. Todos os cambios, en calquera ámbito da vida, teñen as súas cousas, porque a todo o mundo lle gusta estar na súa zona de confort e o certo é que con Feijóo estabamos nesa zona. Eu sempre dixen, non só agora, que o que máis forza nos dá é ter un líder forte; en calquera proxecto político o factor humano é importantísimo e Feijóo é un líder moi querido. Pero iso é compatible con que somos un partido preparado, que sabe traballar, tomar decisións importantes e acertar. E esta será unha proba máis para demostrarllo aos galegos.

Alfonso Rueda é a súa elección ou prefería outro perfil? Unha muller, unha xeración mais nova...

Eu participei pouco nas valoracións durante este tempo, pero creo que as miñas palabras foron claras nese sentido: o que demandan de nós é precisamente garantir a estabilidade e continuar co proxecto do presidente Feijóo, que foi elixido incuestionablemente polos galegos. Así que para min a opción que mellor recolle esas premisas fundamentais de continuar un proxecto que iniciamos hai xa moitos anos é Alfonso Rueda.

Vostede mantivo unha discreción absoluta neste proceso, pero antes da Semana Santa houbo balbordo interno polas declaracións de compañeiros seus. É certo que tivo que intervir o propio presidente Feijóo para pór orde?

Esa pregunta é mellor que lla faga ao propio presidente porque terá máis información ca min. Eu non sentín nin vin desorde, pero tampouco coñezo todo con detalle. Eu non son unha persoa que adoite opinar de maneira espontánea sobre calquera proceso, porque temos os nosos foros internos e é neles onde me sinto máis cómoda expresándome. Esa é a miña forma de ser, sen que se interprete como unha crítica a ninguén. Neste proceso interno tamén o fixen así e cando era o momento axeitado para falar, fíxeno con claridade, que é como o hai que facer cando se toman decisións.

Feijóo reuniuse con vostede en persoa ou chamouna?

Neste momento, tendo en conta a situación que teño como deputada no Parlamento de Galicia e que hai pleno cada quince días, debo admitir que as conversas presenciais incrementáronse respecto a etapas anteriores. Eu son pouco de teléfono.

Que lle pediu o presidente a Elena Candia e ao PPdeG de Lugo para esta nova etapa?

O presidente sempre se define como moi previsible e o que lle pediu ao PP de Lugo é ter un bo resultado nas eleccións, e como iso non é darlle a un botón, pois hai que traballar para logralo. Feijóo Lugo sempre me pide que faga un equipo forte e lograr bos resultados, como fixemos nas autonómicas. E nas municipais fomos os mellores na cidade e na Deputación Provincial, aínda que non gobernemos. Así que con eses números, con humildade pero tamén con realismo, penso que cun último empurrón pode chegar o noso momento. Pídeo Feijóo, pídeo a militancia e tamén o pide moita xente que non está no PP pero que nos trasladan pola rúa que hai fartazgo do Concello e a Deputación. Queremos gobernar, pero non polo afán de poder, senón por ter a oportunidade de cambiar as cousas en Lugo.

E agora que non nos escoita ninguén, que lle pediu vostede a Feijóo nesa xuntanza?

Esa pregunta xa ma fixeron de maneira recorrente cando renunciei como alcaldesa de Mondoñedo e encabecei a lista ao Parlamento en 2020, porque a xente dicía: "Algo pediría!". Non logran entender que non hai nada, que eu, agora igual que entón, só pido mellorar a provincia e mecanismos para conseguilo, como ter unha Administración autonómica colaboradora, que é o que lle pedín en momentos importantes a Feijóo. E sigo reivindicando eses mecanismos para continuar traballando e convencer a xente de Lugo de que nos dea unha oportunidade. Feijóo e eu falamos de Lugo, non de Elena Candia nin dos compañeiros. Fíxeno antes e fágoo agora. E debo recoñecer que temos a sorte de ter unha Administración galega das máis implicadas na provincia desde o punto de vista cuantitativo e cualitativo.

Entón, os que esperan ver a Diego Calvo de vicepresidente da Xunta, a Elena Candia de conselleira ou a Baltar máis alto no PPdeG... Levarán unha decepción?

Creo que non deberiamos entrar en personalismos. Neste momento as nosas reivindicacións teñen que ser as mesmas que no ano 2020, canto tomamos a decisión de implicarnos nun proxecto desta envergadura: mellorar o territorio e seguir traballando no proxecto de Feijóo. E tamén será o reto do próximo presidente. Somos o partido que mellor representa a Galicia e somos máis necesarios que nunca; non debemos perder a perspectiva porque hai moita xente mirando para nós á que non podemos decepcionar.

É indubidable que se abre un periodo de cambios na Xunta e no partido. A vostede que estivo e está nos dous ámbitos... Gústalle máis a política orgánica ou a institucional?

A política institucional é máis agradecida, porque é executiva e tes resultados, sobre todo a nivel local, onde o retorno do teu traballo, sexa positivo ou negativo, é inmediato. A vida orgánica é complicada e moi dura. Esixe actuar con moita xenerosidade, sen rancor, con diálogo para reconducir os enfados e por riba, podes poñer todo da túa parte e horas de traballo e boa vontade e atopar xente que non é quen de saber que toca dar un paso a un lado. Xestionar todo iso, e por riba cando moitos son amigos, implica dureza e sinsabores. A xestión de recursos humanos na teoría parece apaixonante, pero levalo á práctica... En todo caso percibo que este non é un mal momento para traballar na vida orgánica, porque o PPdeG, que é un partido moi grande, está medrando, cun incremento de afiliados e un achegamento de moita xente, en parte polo impacto positivo do efecto Feijóo. Creo que estamos nun bo momento.

Tellado dixo que lle gustaría unha muller de secretaria xeral do PPdeG. Ocórreselle algunha? Ou incluso vostede mesma?

Ocórrenseme moitísimas, pero gustaríame que a elección non fose só por ser muller. Isto non é unha cuestión exclusiva de xénero. O PPdeG ten canteira de homes e mulleres e seguro que a quen se elixa vaino facer ben.

Lidera o PP na provincia de Lugo, está na dirección galega, na estatal, no Parlamento e agora encárganlle a organización do congreso. Parece que Candia cotiza á alza.

Non o sei. O que sei é que traballo moito, moitas horas. O mércores á mañá estaba en Madrid na reunión da dirección do PP e rematei o día as doce menos vinte da noite nunha parroquia dun pequeno concello da Mariña. Sempre que asumo responsabilidades, no goberno ou na oposición, tento preparar as cousas e deixar pegada. E nunca perder o vínculo co territorio, porque sigo a ter a perspectiva dunha militante de base. Veño dunha familia humilde e na casa sempre me ensinaron que ninguén regala nada e eu iso aplícoo na política: traballar, traballar e traballar. Se hai que axudar a colocar as sillas do congreso vou, se hai que limpar limpo e se hai que facer un relatorio da recuperación de terras no Parlamento, que é algo que me apaixona, tamén o intentarei.

Que consello lle daría a Alfonso Rueda para esta nova etapa que se abre no partido?

Ser moi cercano, accesible a todo o mundo, non perder nunca a conexión co territorio e seguir o legado que recibirá, que é un valor do que todos aprendemos e que ten os ingredientes do éxito porque o demostrou ao longo dos anos. Con todo iso, estou convencida de que todo o que faga lle vai saír ben.

"Sen estrutura nin estratexia o candidato só non vai gañar"

CANDIA sabe que as eleccións municipais son, salvo sorpresa, a próxima cita coas urnas que aparece no calendario. Falta só un ano e xa hai quen se pon nervioso porque hai concellos sen candidato, pero ela non. Admite que os congresos estatal e autonómico do PP alteraron o calendario previsto, pero garante que chegará o tempo de designar eses cabezas de cartel. «Sen estrutura, estratexia e

Candia preside o PP lucense desde o ano 2016. XESÚS PONTE

planificación, o candidato só non terá un bo resultado », advirte. Por iso quere centrar o partido no que importa agora: en crear equipos.

O partido non pode despistarse moito no proceso de sucesión de Feijóo porque as eleccións municipais están á volta da esquina. A un ano delas, que perspectivas ten para a provincia de Lugo?

Nós imos marcarnos obxectivos ambiciosos e imos tentar adoptar as decisións necesarias para conseguilos. Levamos moitos anos gañando na Deputación Provincial e na cidade de Lugo, a última vez de forma moi clara, pero seguimos na oposición, así que penso que merecemos a oportunidade. Para iso temos que ter un equipo preparado e niso estamos agora. Contamos con medio milleiro de persoas que asumiron responsabilidades en equipos organizadores e estamos abrindo o partido, tentando integrar persoas que decidiron ir en listas independentes e tendendo pontes para reforzarnos. Queda un ano, pero é o máis transcendental de todos, onde todo o que se faga terá unha repercusión máis directa nas municipais, especialmente tras un mandato condicionado pola pandemia. Así que este debe ser un ano de moita intensidade. O noso reto é recuperar a Deputación e todas as alcaldías que poidamos. E segundo vaia avanzando o tempo, iremos concretando programas e equipos para conseguilo.

Non cre que lles prexudica non ter aínda definido o candidato ou candidata na cidade de Lugo?

Nós temos unha persoa que gañou as eleccións e que está traballando moi intensamente, reforzando estruturas e visitando barrios e iso non é un tema menor. Debemos ser rigorosos e intensificar o traballo, pero o traballo que toca facer agora, que é este. Ninguén pode ocultar que os congresos nacional e autonómico do PP condicionan a cronoloxía de determinados procesos, pero sendo conscientes de que iso é así e de que os candidatos son unha parte importante para as eleccións, asumimos que hai moitísimo máis traballo que ese. Na cidade de Lugo, se non temos unha estrutura reforzada, unha estratexia e unha planificación, o candidato só non terá un bo resultado. Todo é importante e a designación de candidatos terá o seu tempo.

Pero esta semana xurdiron novos nomes de posibles candidatos.

Todo se abordará no momento que marquemos para facelo. Agora mesmo o partido está facendo o que ten que facer, que é reforzar os equipos e escoitar os veciños, que están participando activamente nas reunións nas que recollemos as súas preocupacións, como o malestar polo carril bici, a incomprensión por non abrir o auditorio, o servizo do lixo... A nosa intención é tentar xestionar todo iso desde a oposición. Niso é no que temos que traballar e sempre sabendo e defendendo que a nosa garantía de éxito é ser capaces de presentar un proxecto nun escenario de unidade e de absoluta responsabilidade.

Antes falou de traballar na incorporación de independentes ao PPdeG e en Ciudadanos hai moita xente a nivel particular en Galicia que xa volveu. Tentarán aos dous concelleiros de Cs en Lugo?

Nós traballamos para abrir o partido, estamos tendendo pontes a persoas que poden sumar e esa vai ser a nosa forma de actuar. Imos seguir nesa dirección de traballar para sumar.

Daralle entrada a Vox en gobernos da provincia se se dá o caso?

Pregunta por un partido que non ten ningún concelleiro na provincia e a mellor forma de que siga así é que as persoas de centrodereita depositen o seu voto e a súa confianza no noso proxecto político para darnos responsabilidade de goberno. Esa é a nosa folla de ruta e o noso obxectivo irrenunciable. A miña contestación é que o traballo do PP é convencer con equipos e proxectos a calquera persoa de centrodereita de que somos a mellor opoción.