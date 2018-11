Galicia se mantiene en once estrellas Michelin al conseguirla A Tafona

Elena Arzak dijo de ella que era "luchadora y con mucha personalidad". Una visión sobre el futuro de la gallega Lucía Freitas, que se define a sí misma como cocinera y pastelera, que quedó ratificada este miércoles al ingresar en el Olimpo de la alta gastronomía de la mano de la mítica ‘Guía Michelín’.

Su restaurante A Tafona, en Santiago de Compostela, consiguió su primera estrella, además de ser la única nueva incorporación de Galicia, que mantiene de esta manera las once que ostentaba tras el cierre de Alborada en A Coruña el pasado verano.

"La estrella es una forma de trabajar; cada dío que abro el restaurante le transmito a mi equipo que es como si la tuvieran", confesaba en una entrevista a Nicolás Carreira en El Progreso el pasado mes de julio.

"Todo lo que sale de A Tafona es lo más cercano a la perfección, siento que tengo la estrella", añadía esta joven, quien no obstante era consciente de que obtener el ansiado astro supone "una palmada en la espalda, pero realmente la palmada te la tienes que dar tú. Te tienes que ir a casa sabiendo que has dado lo mejor de ti. Eso es la estrella Michelin".

Trabajo, trabajo y trabajo ha sido un mantra durante los últimos años para esta joven que practica cocina de vanguardia. "Me dicen que arriesgo mucho, bueno, es me da igual. Cocino rico y ya está. No busco rizar el rizo, busco hacer lo que dice mi cabeza y corazón".

Una seña de identidad que requiere muchas horas de experimentación, que en algunos casos se puede alargar hasta un año. "Antes del plato definitivo, hay tres por el medio. Las ideas vienen y tienes que estar en la cocina para hacerlo".

Lucía Freitas, con su flamante estrella Michelin por A Tafona, se incorpora así a una guía en la que se mantienen Yayo Daporta (Cambados), Árbore da Veira (A Coruña), Culler de Pau (O Grove), As Garzas (Malpica), Nova (Ourense), Casa Solla y Pepe Vieira (Poio), Retiro da Costiña (Santa Comba), Casa Marcelo (Santiago) y Maruja Limón (Vigo).

Es, además, una de las dos chef gallegas en posesión del preciado astro —Inés Abril comparte cocina con el lucense Rafa Centeno en el restaurante vigués—. "Hago cada día lo que quiero y con amor, no tengo miedo porque sé que mis clientes quieren lo mismo. Tengo completa libertad, me hace feliz y por eso consigo platos redondos", transmitió con pasión y claridad de ideas Freitas.

A sus 36 años, la cocinera compostelana también fue una de las pocas chefs premiadas en esta nueva edición de la guía, que reconoció de este modo la cocina con "fondo y alma" de la restauradora, la cual practica con mimo en pleno corazón de la capital gallega.