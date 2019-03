Os traballadores do transporte sanitario de Galicia en folga ratificaron por 396 votos a favor (80,81%), fronte a 73 en contra (14,89%) e 21 abstencións (4,28%), o preacordo económico alcanzado coa patronal, o que supón a suspensión do inicio da folga indefinida previsto a partir do 20 de marzo para reivindicar un novo convenio colectivo.

Así o informou o comité de folga após as asembleas de traballadores realizadas entre a tarde e noite deste mércores nas que se aprobou o preacordo económico.

Os sindicatos UXT, CIG e CC OO advirten, non entanto, que coa aprobación deste preacordo "queda suspendido o inicio da folga indefinida a expensas de como se desenvolva a seguinte parte da negociación do convenio colectivo".

As centrais sindicais resaltaron a "altísima participación" nas asembleas celebradas e incidiron en que "un resultado tan claro supón a firma definitiva deste preacordo".

Con todo, advirten de que "en calquera momento a folga pode ser activada no caso de novos bloqueos" por parte dos empresarios do sector. "Coñecemos como as gasta a nosa patronal e a súa nula fiabilidade", aseguran.

SUBIDA. O "importante preacordo" económico, explica o comité de folga, supón unha subida mínima do 22% para o período de vixencia do convenio –contando subidas anuais, a terceira paga extra e o cobro de todos os conceptos nas vacacións–, o que "significa a dignificación das condicións salariais e a compensación con creces dos anos sen convenio colectivo". "Seguimos agora polas condicións sociais e pola calidade do servizo público", conclúen.

O próximo día 25 terá lugar unha nova reunión da mesa de negociación do convenio "para os temas pendentes e para tentar chegar a un acordo definitivo", destacan os sindicatos, que lembran que serán as asembleas as que "debaterán e ratificarán ou non o conxunto do texto como se fixo até o de agora".