O tribunal da sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acordou a suspensión do xuízo contra o alcalde de Cee, Ramón Vigo, e outras cinco persoas —o concelleiro Juan Bautista Areas; dous empresarios, un arquitecto e un axente de orquestras— pola coñecida como operación Orquesta. Fíxoo tras deliberar durante unha hora sobre a petición de nulidade das escoitas telefónicas realizadas aos acusados, que foi reclamada polas defensas ao comezo do xuízo e que, segundo argumentaron, suporía que os feitos non poderían ser axuizados.

Ademais, expuxeron a ausencia de toda a documentación vinculada con esta causa --que se remonta ao ano 2009-- ao verse afectada polas inundacións que houbo o ano pasado no edificio da Audiencia coruñesa. No caso das escoitas, os avogados alegaron que non se cumpriu, entre outros, co requisito de "excepcionalidade" para autorizalas e que tampouco houbo "control xudicial" das mesmas.

Con todo, a fiscal alegou que o control o fixo "o secretario xudicial" e que todos os documentos da causa estaban "fotocopiados", aínda que algúns orixinais "nunha situación insalubre".

Polos presuntos delitos de falsidade documental, suborno e infidelidade na custodia de documentos, pídense para o alcalde de Cee até 20 anos de prisión, ademais de penas de inhabilitación por presunta prevaricación. Para os demais acusados, pídense penas que oscilan entre un ano e seis meses de prisión e 9 anos e tres meses.