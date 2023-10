Suso de Toro presenta a primeira biografía de Ana Pontón

Descubrindo Ana Pontón, o primeiro libro biográfico sobre a portavoz nacional do BNG escrito polo autor Suso de Toro, narra a traxectoria vital e política da dirixente nacionalista até liderar o BNG como "unha esperanza con fundamento" para Galicia.

Así o destacou o escritor e ensaísta Suso de todo durante a presentación da biografía este venres en Santiago de Compostela, un acto no que participou a propia Ana Pontón e no que tamén tomou a palabra o director de Xerais, Fran Alonso.

Na súa intervención, o autor do libro asegurou que se enfrontou á escritura desta peza co desexo "como cidadán" de atopar a "alguén con ideais e conviccións para facer cargo das responsabilidades do país". "Unha figura de verdadeiro fuste e corpo político que poida asumir responsabilidades de goberno", destacou o autor, que considera que este é o momento no que se atopa na actualidade tanto o nacionalismo galego como a figura de Ana Pontón.

Deste xeito, o libro, que empezou a elaborarse na precampaña das eleccións municipais, viaxa desde o lugar no que naceu Ana Pontón, Sarria, até a súa etapa como "mozo activista" a través da conversación cos seus compañeiros para chegar á actualidade a través de distintas miradas que analizan como se ha ir construíndo a figura da actual portavoz nacional e candidata do BNG á presidencia da Xunta. Así, inclúense testemuños de políticos como Rubén Cela, Goretti Sanmartín, Bieito Lobeira ou Alfredo Suárez Canal.

Despois de sinalar que con este libro, que recoñeceu escribir como "parte" pero con total "veracidade", obrigou á propia Pontón a "facer unha reflexión sobre quen é e de onde vén", referiuse á líder do Bloque como unha "militante" que ten por diante unha "tarefa histórica".

"Podo dicir que Galicia está de sorte, que hai unha organización galega, que é o BNG, que lle está ofrecendo unha nova xeración preparada para unhas responsabilidades históricas, cunha verdadeira líder, contrastada e que ten a altura e a medida exacta para conducir ao noso país", apuntou.

Así, sostivo que en Descubrindo Ana Pontón fai un "retrato" desa "figura" pero tamén un "relato" das experiencias que se viviron nos últimos anos no mundo da esquerda, como a "profunda crise" que afectou á formación e da que emerxeu esta "nova xeración" capitaneada por Pontón.

"Se hoxe en día Ana Pontón a política máis valorada é por algo", dixo Suso de Toro, que subliñou que o que el explica no libro é que "esta esperanza ten fundamento".

Proceso de elaboración

No acto, Pontón, que recoñeceu que nun primeiro momento tivo "dúbidas" sobre a proposta de Suso de Toro para facer esta biografía, mostrouse "agradecida" co resultado. "Dubidei porque eu son unha persona de orixe humilde, cunha vida normal e non vía materia para facer un libro e que iso tivese gran interese", dixo. Con todo, despois de asegurar que hai "moita xente que quere saber que hai detrás", celebrou o resultado dun traballo que definiu como unha experiencia "moi agradable".

Así, sinalou que no libro recóllese o momento no que o Bloque Nacionalista Galego aposta por ela como portavoz nacional e a situación na que se fraguou este feito nun contexto "moi difícil colectivamente" para a formación.

"Non se se a reflexión foi os suficientemente sosegada", asegurou para lembrar que tomou a decisión ao "crer no proxecto no que estaba", ao considerar que "lle podía dar futuro" e tamén co obxectivo de "pór o foco sobre a importancia que para as mulleres teñen os momentos de crises". "Porque permiten que se abran portas e xanelas que noutros momentos serían máis difíciles", sinalou.

"Na primeira campaña sempre pensaba nas fillas das miñas amigas, porque vían a unha candidata e para elas era romper moitos teitos de cristal", expresou Pontón, que considerou necesario ter "referentes" que axuden a romper eses "teitos" e camiñar para que "a igualdade ábrase paso".

Pola súa banda, Fran Alonso describiu a obra como un libro "moi sinxelo de ler" e "moi humano", que "explica á cidadanía quen é e de onde vén a candidata que pode ser a próxima presidenta da Xunta"