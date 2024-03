Suso de Toro agita las redes con un polémico tuit: "Los nazis no eran tan malos"

El conocido escritor Suso de Toro (Santiago, 1956), uno de los más leídos de Galicia, incendió el domingo las redes sociales al publicar un polémico mensaje en X —lo que antes era Twitter— en el que quería denunciar la situación que se vive en Gaza, pero cuya redacción provocó muchas reacciones, la mayoría muy críticas con él porque justificaba el Holocausto.

"Al final los sionistas con su crueldad sin límites nos convencen de que, después de todo, los nazis no eran tan malos. Tantas películas de Auschwitz y resulta que Gaza es peor. Que empiecen Spielberg y Polansky a hacer la película. ¿La harán? Ah, no, que no conviene a Israel...", publicó.

Ante la oleada de críticas, algunas desde el ámbito político recordándole su vinculación al BNG, del que llegó a ser candidato, el propio autor rectificó: "Corrijo este tuit, está mal redactado. Una maldad no tapa la otra. La intención era denunciar el genocidio palestino, no justificar el de los judíos europeos evidentemente. Cualquiera que siga mis cuentas lo sabe. Como digo en el perfil, "ás veces corrixo", escribió en X.