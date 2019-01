Suso de Toro se afilia al BNG y Ana Pontón le da la bienvenida

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha dado la bienvenida a la formación nacionalista al escritor Suso de Toro, quien anunció el jueves que había solicitado su afiliación

"Bienvenido Suso al BNG. Para mi es un orgullo compartir proyecto común contigo. Tenemos las puertas abiertas para todas las personas que llevan a Galicia en la cabeza y en el corazón", señala Pontón a través de su perfil de la red social Twitter.

Benvido Suso ao BNG. Para min é un orgullo compartir proxecto común contigo. Temos as portas abertas para todas as persoas que levan a Galiza na cabeza e no corazón. Cada día máis evidente a necesidade do @obloque para que o noso país avance. Grazas polo teu compromiso! https://t.co/KX74bDycG6 18 de xaneiro de 2019

Precisamente, fue a través de Twitter donde Suso de Toro dio a conocer que había pedido afiliarse a las filas del Bloque. "He solicitado afiliación al BNG. Llevo décadas analizando la vida social y política gallega y española y ya se lo que da de sí. Finalmente veo como tratan a Galicia los partidos estatales en los presupuestos cuando no tenemos representación propia. Estamos [email protected]", manifestó.

Al respecto, Ana Pontón ha asegurado que "cada día es más evidente la necesidad de @obloque para que nuestro país avance". "Gracias por tu compromiso", finaliza su tuit.

En 2014 se incorporó al think tank del Bloque

La llegada del otrora biógrafo del José Luis Rodríguez Zapatero al Bloque no supone ninguna sorpresa. Ya en 2014 fue nombrado vocal de la Fundación Galiza Sempre, un think tank de la formación nacionalista. Entonces había dicho, en una entrevista con este medio, que se incorporaba a la fábrica de ideas del Bloque en calidad de "independiente".



"El PSdeG no tiene visión de país y lo que necesita Galicia ahora es un partido nacionalista fuerte", explicaba Suso de Toro hace justo cinco años. El escritor, que había sido uno de los intelectuales de cabecera de los Gobiernos de Zapatero, llegó a escribir en 2011 que el BNG estaba "imposibilitado para construir y liderar un consenso colectivo".



Sin embargo, como explicaba en aquella entrevista, la ruptura de aquel Bloque en la asamblea de Amio fue "un drama para el país", lo que, unido a la caída de Zapatero y a la llegada al poder del PP, lo había llevado a una profunda reflexión.