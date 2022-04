"En Ourense si no haces surf es porque no quieres"

Aunque la primera opción de los surfistas suele ser es el mar, este deporte también puede practicarse en agua dulce. Así lo ha demostrado un deportista que fue grabado este domingo sobre su tabla en el río Miño, a su paso por Ourense.

El surfista fue visto deslizándose sobre una ola que se genera en la zona del Puente del Milenio.

- Soy de Ourense y me gustaría aprender a surfear 🏄 pero la costa me pilla lejos.

- En Ourense si no haces surf 🏄‍♂️ es por que no quieres…

- Que dices, loco! Aquí no hay mar!

- Que no? Sujétame el cubata! #SurfinMiño 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/G0UfpJiXIR