O Supremo revisa a condena a prisión permanente do 'Chicle'

A Sala do Penal do Tribunal Supremo deliberará o próximo 25 de novembro a porta pechada o recurso presentado pola defensa de José Enrique Abuín Gey, coñecido como O Chicle, contra a condena a prisión permanente revisable que lle foi imposta polo asasinato no verán de 2016 da moza madrileña Diana Quer en Pobra do Caramiñal (A Coruña).

A sentenza, cuxo relatorio correspondeu ao maxistrado Vicente Magro segundo sinalaron a Europa Press fontes xurídicas, revisará a decisión adoptada o pasado mes de xuño polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que confirmou á súa vez a sentenza da Audiencia Provincial da Coruña de decembro pasado após o fallo unánime do tribunal do xurado.

O Chicle foi condenado como autor da agresión sexual e asasinato de Diana Quer á pena de prisión permanente revisable ao estimarse que "non existe dúbida algunha" sobre a realidade dos feitos considerados probados durante o xuízo que lle sentou no banco a finais de 2019, dous anos despois de que, após case ano e medio de investigación, confesase o paradoiro do corpo de Diana Quer, escondido nun pozo dunha nave de Asados, en Rianxo (A Coruña).

A avogada defensora de O Chicle demandou a nulidade do xuízo polo que foi sentenciado o seu cliente ao entender que o proceso "estivo contaminado" por unha por unha "presunción de culpabilidade" contra el e "non foi limpo", unhas alegacións que repite ante o alto tribunal, así como a falta de imparcialidade dos peritos participantes na causa.

REAFIRMOUSE O MÓBIL SEXUAL. O tres maxistrados do Tribunal Superior que asinan a sentenza que agora vai ser revisada consideraban "é posible presumir, até alcanzar unha conclusión de certeza máis aló de toda dúbida razoable" que o feito de que Diana Quer fose trasladada a un lugar "apartado e solitario", sen indicios que apunten a posibilidade de que se debese á intención de cometer un roubo ou con outra motivación, e que a vítima acabase "espida" responda á finalidade de que o condenado buscase "atentar contra a súa liberdade sexual".

Neste sentido, o móbil de natureza sexual no crime sostense, segundo os maxistrados, "pola ausencia de calquera outra motivación", tendo en conta que foi descartada a tese de que Diana Quer foi levada "xa sen vida" á nave onde Abuín Gey escondeu o seu corpo.

Na súa argumentación, o TSXG tamén sostiña que "é incuestionable" que os feitos indiciarios "nada determinan" por separado pero que o seu conxunto "os reforza con efecto para considerar a realidade o feito presunto, non a sospeita, senón a plena convicción de que as cousas foron como os feitos declarados probados". Todo iso sumar, para os xuíces, á ausencia doutras alternativas "sensatas, razoables, coherentes e sólidas", o que reforza "o xuízo lóxico do tribunal".

Neste punto, lembran que os actos de natureza sexual que puido levar a cabo Abuín Gey contra a súa vítima non terían que ser, necesariamente, un acto de violación.

En canto as alegacións da defensa sobre supostos erros cometidos na sentenza da Audiencia coruñesa, o TSXG considera que está "perfectamente razoada".