Los supervivientes del naufragio del Villa de Pitanxo han vivido en las últimas horas una mezcla de sentimientos, desde el alivio por estar por fin en tierras canadienses, pasando por la gran expectación que ha provocado su vuelta a España y terminando con el pesar que están sufriendo por todos los compañeros que dejan atrás.

La experiencia vivida en aguas de Terranova será imposible de olvidar para cada uno de ellos y por eso, aunque el sobresalto inicial se apaciguó, en estos momentos preocupa "su aspecto psicológico".

Según informó este domingo el presidente de ARVI, Javier Touza, los tres se encuentran "totalmente abatidos anímicamente". Eso sí, su estado de salud físico, "después de haber pasado el shock derivado de la hipotermia es relativamente bueno". "Se encuentran extenuados, pero bien", confirmaron fuentes oficiales.

Lo mismo aseguró Sara Prieto, pareja del superviviente Eduardo Rial, a la agencia Efe. "Están bien, pero siguen en shock", explicó. Justamente por eso, los tres marineros rescatados del pesquero gallego tendrán que pasar una revisión médica en las próximas horas.

LLEGADA A TIERRA. Tras llegar al puerto de Terranova, Juan Padín, patrón del barco, y su sobrino, Eduardo Rial, ambos vecinos de Cangas, así como el ghanés Samuel Kwesi, residente en Marín, fueron recogidos por un vehículo del consulado, el cual se encargó de trasladarlos a un hotel situado a aproximadamente un kilómetro del puerto donde les dejó el Playa Menduiña Dos.

Recibiéndoles se encontraban distintos medios de comunicación de todo el mundo, pero el silencio fue rotundo y ninguno de ellos quiso hacer ningún tipo de declaración pública. Lo mismo podría ocurrir en su llegada a Galicia.

REDES SOCIALES. Los corresponsales de los diferentes medios de comunicación desplazados a Canadá explicaron en sus redes sociales cada uno de los pasos de esta repatriación. Un ejemplo es Almudena Ariza, reportera de TVE, que ha compartido en su perfil de Twitter las primeras imágenes de los supervivientes.

"He intercambiado unas palabras con ellos: están agotados y muy abatidos psicológicamente. Solo con ganas de volver a casa", escribió la periodista.

Muy atento a esas primeras imágenes de Eduardo Rial, Juan Padín y Samuel Kwesi estuvo también Alberto Mancebo, corresponsal de TVG. En este caso, el reportero también aseguró que el estado físico de los supervivientes era bueno y que las ganas de volver a Galicia eran palpables en el ambiente.

