"O supercomputador Finisterrae III multiplica por 12 a capacidade de cómputo do Cesga"

Cal será a súa folla de ruta?

Aínda estamos no proceso de definir o plan estratéxico para os próximos anos, pero hai catro aspectos que serán importantes. Primeiro, seguir apostando e fortalecendo a nosa infraestrutura de computación de altas prestacións (HPC). Recentemente instalamos o supercomputador Finisterrae III, pero sempre debemos ter na cabeza a planificación dos futuros Finisterrae. Segundo, non só proveer servizo a investigadores, senón tamén fortalecer a investigación en temas de alta relevancia para o Cesga, como a computación e comunicación cuánticas, a Intelixencia Artificial, Blockchain, HPC, arquitectura de computadores... Terceiro, incrementar as relacións coas universidades a través de colaboracións e proxectos comúns. Deberíamos ser un piar importante tamén no ámbito académico e de investigación en Galicia. E cuarto, mellorar a transferencia de coñecemento entre o Cesga e as empresas, en forma de proxectos de colaboración.

Que achega o Cesga á sociedade?

Xestiona infraestruturas de vangarda de computación, almacenamento de datos e comunicacións avanzadas que resultan vitais para que a nosa comunidade investigadora e innovadora poida competir a nivel global. O acceso a elas permite que a abordaxe de novos retos na produción de novo coñecemento non se vexa limitada. Así, o Cesga proporciona acceso a superordenadores e plataformas de cálculo en cloud, servidores de almacenamento, redes de comunicacións avanzadas, plataforma de e-learning e servidores cartográficos, entre moitas outras cousas.

E acolle proxectos empresariais, de biomedicina, de educación, de Meteogalicia, de pesca sostible... Que lle ofrece a cada un?

No ano 2020, máis de 150 proxectos de I+D+i se beneficiaron destas infraestruturas. Todos teñen en común que presentan problemas que requiren de infraestruturas avanzadas para a súa resolución. En xeral, os usuarios, sexan da disciplina que sexan, utilízanas ben para xerar modelos e simulacións de estados e procesos que se dan no mundo natural; ben para explorar, comparar ou buscar patróns en inmensos volumes de datos ou ben para desenvolver e entrenar algoritmos de aprendizaxe automática e intelixencia artificial.

Impacto económico: "Estamos involucrados en proxecto que atenden as necesidades de supercomputación dunhas 40 empresas en Europa"

A cantos usuarios dá servizo?

No tocante á supercomputación, no 2021, o Cesga rexistrou 841 contas activas de usuario nos servizos de cómputo e almacenamento de datos. Consumiron máis de 105 millóns de horas de procesamento e tiveron acceso a unha capacidade de almacenamento de datos superior a 26 petabytes (26 millóns de xigabytes). No tocante ás comunicacións, Cesga xestiona a Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (Recetga), que interconecta e presta servizos asociados a internet á práctica totalidade de institucións públicas de docencia, investigación e innovación en Galicia, incluíndo, entre outras, as tres universidades galegas, os centros e laboratorios do Consello Superior de Investigacións Científicas en Galicia, centros de investigacións asociados á Xunta e a deputacións... Recetga tamén facilita acceso a internet aos centros públicos de primaria e secundaria en Galicia. Outros servizos relevantes inclúen a plataforma de elearning AulaCesga e o servizo de desenvolvemento e aloxamento de servidores cartográficos.

Que supón a incorporación do supercomputador Finisterrae III?

Primeiramente un salto importante en capacidade para atender demandas máis retadoras. Co Finisterrae III multiplícase case por doce a capacidade de cómputo do centro. Supón tamén a introdución de tecnoloxías de cómputo novidosas. Conta con 144 GPUS de última xeración para cálculo científico e cun simulador de circuítos cuánticos de 30 qbits. Isto permitirá á comunidade científica abordar retos e problemas para os que até o de agora non tiña capacidade e tamén lles permitirá explorar novas áreas de coñecemento, como é o desenvolvemento de algoritmos cuánticos.

Que representa para Galicia o Polo de Tecnoloxías Cuánticas, no que o Cesga terá un papel estratéxico?

É unha magnífica oportunidade para a comunidade investigadora en Galicia para avanzar no coñecemento, e para ás empresas galegas para desenvolver produtos e servizos arredor destas tecnoloxías aínda incipientes. Tódalas potencias económicas do mundo teñen deseñados plans de investimento mil millonarios nos próximos anos arredor da cuántica. Galicia conta con grupos de investigación e empresas capaces de achegar coñecemento e desenvolvementos nesta área. A iniciativa do Polo de Tecnoloxías Cuánticas pretende ser un catalizador para os esforzos e capacidades en Galicia. Aspiramos a ser un actor relevante no desenvolvemento destas tecnoloxías ao longo da vindeira década. Neste momento, temos unha convocatoria de emprego aberta para captar investigadores e tecnológos para acometer os primeiros proxectos. No 2023 instalaremos o primeiro computador cuántico de Galicia —e probablemente un dos primeiros de España e do sur de Europa— e traballamos xa en proxectos europeos xunto a institucións académicas e grandes empresas financeiras e farmacéuticas que buscan desenvolver algoritmos cuánticos de utilidade nos seus sectores.

Internet do futuro: "As comunicacións cuánticas supoñen un revolucionario salto tecnolóxico que aumentará a ciberseguridade"

O futuro económico pasa por fomentar a aposta da industria e as empresas pola tecnoloxía? Que pode achegar aquí o Cesga?

Hoxe está involucrado en proxectos que atenden as necesidades de supercomputación dunhas 40 empresas en Europa. O Cesga achega coñecemento, experiencia, consultoría e acceso a grandes infraestruturas para cómputo e almacenamento de datos.

E que pasa coa ciberseguridade?

Sen dúbida é unha cuestión de primeira orde no noso día a día. Internet é unha contorna hostil. Os enxeñeiros de telecomunicacións que prestan soporte de rede no Cesga lidian día a día con esta realidade. De feito, nestes momentos atopámonos inmersos no proceso de certificación na norma ISO/IEC 27001, que é un estándar internacional sobre como xestionar a seguridade da información. É especialmente relevante para poder abordar determinados proxectos cos axentes industriais cos que cada vez desenvolvemos máis proxectos. O Cesga tamén é pioneiro no desenvolvemento e a investigación da seguridade no internet do futuro, a través da participación no plan complementario de I+D+I en comunicacións cuánticas, que supoñen un salto tecnolóxico revolucionario que incrementará o nivel de seguridade das comunicacións usando as propiedades cuánticas dos fotóns.

O Cesga cumpre 30 anos no 2023. Cales son os seus retos de futuro?

Hai tres inmediatos. Primeiro, definir un plan estratéxico que permita desenvolver novas capacidades e potenciar as xa existentes. Segundo, queremos ser referente europeo en computación de altas prestacións e expandir os seus horizontes a aplicacións e ferramentas emerxentes como intelixencia artificial ou big data. E terceiro, precisamos materializar os esforzos para facer realidade os nosos proxectos pioneiros en computación e comunicación cuántica.

Que significou a pandemia?

O persoal do Cesga seguiu prestando servizo diario dende os seus fogares. Tódolos servizos continuaron plenamente dispoñibles. Tamén supuxo o lanzamento de novos proxectos de investigación en relación ao virus e a doenza. Especialmente significativo foi o uso do Cesga polo servizo de epidemioloxía xenómica Epicovigal. A secuenciación e análise xenómica é unha ferramenta moi útil para entender os gromos de doenzas virais e o seu obxectivo fundamental foi desenvolver unha plataforma xenómica que permitiu obter información para a toma de decisións local e rexional. A monitorización xenómica permite entender que variantes do virus predominan en Galicia e a súa circulación.