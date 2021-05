Aínda que cos chamados supercentenarios nunca existen estatísticas oficiais cunha fiabilidade do cen por cen, Manuela Pérez Rial ten moitas posibilidades de converterse na auténtica ‘avoa’ de Galicia tras falecer este martes aos 114 anos, un auténtico récord na comunidade que supera incluso ao de Avelina Mouzo Leis, a mediática veciña de Ponte do Porto (Camariñas) que morreu no ano 2017 con 113 anos.

A lonxeva anciá Manuela Pérez Rial residía na parroquia de San Verísimo, no municipio coruñés de O Pino, entre Arzúa e Santiago e paso oficial do Camiño de Santiago. Alí vivía coa súa familia e alí faleceu este martes aos 114 anos. Esta muller foi velada no tanatorio Cardelle de Arzúa, onde confirmaron a nova a AGN, e este mércores pola tarde recibiu sepultura na súa parroquia de San Verísimo, xa no veciño municipio de O Pino.

Algunhas fontes consultadas por AGN aseguran que Manuela Pérez levou o seu récord de lonxevidade con bastante calidade de vida, especialmente ata hai aproximadamente seis anos, cando tivo que ser intervida por mor dunha rotura da cadeira. Desde entón "foi indo algo a menos", pero en todo caso "con bastante boa saúde", afirman algunhas voces da súa contorna.

Os veciños e familiares coñecían a idade de Manuela Pérez Rial, pero moita outra xente coñecía a existencia desta veciña moi maior en San Verísimo sen chegar a imaxinar nunca que tivese tal cantidade de anos, din. A finada ten unha filla, catro netos e outros tantos bisnetos.

SUPERCENTENARIOS. Avelina Mouzo Leis, falecida aos 113 anos en Camariñas, foi ata entón a 'avoa' de Galicia, título que supostamente herdou Celestina Penabad, de Xermade, falecida en A Coruña un ano despois aos 111. En abril do ano pasado morreu Ramona Costoyas aos 110 en Silleda e en novembro fíxoo en Cuntis Josefina Villaverde. Eran as superavoas galegas, porque ninguén sabía entón de Manuela Pérez.