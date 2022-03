La sucesión "previsible" de Feijóo apunta a Alfonso Rueda como su relevo

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apuntó este jueves hacia una sucesión "previsible" tras su marcha de la comunidad para dirigir al Partido Popular, un calificativo que reforzaría la hipótesis que apunta a Alfonso Rueda como su relevo natural. Y es que pocos escenarios serían más previsibles que el de cubrir su hueco con el de la persona que fue su número dos en la Xunta desde 2009 y, también durante muchos años, en el propio PPdeG. Y aunque suenan otros nombres, ya no serían tan previsibles.

En todo caso, será una duda que no se despejará hasta que pase el congreso del PP en Sevilla, los días 1 y 2 de abril. Feijóo apeló ayer en la rueda de prensa del Consello —donde las preguntas fueron prácticamente monotemáticas sobre esta cuestión— a evitar las prisas y a ceñirse a las "formas" y los tiempos con el objetivo de "acertar". "Galicia no merece una equivocación del partido que recibió la confianza mayoritaria de los gallegos», aseguró, insistiendo una vez más en que nadie debe esperar una revolución."«Habrá respuestas previsibles en un partido previsible", zanjó.

Así, evitó pronunciarse sobre las opciones reales de Alfonso Rueda o sobre si habrá por primera vez bicefalia en el PPdeG, con un líder orgánico y otro institucional. De hecho, incluso quiso marcar cierta distancia con lo que ocurra tras su salida, para evitar de ese modo una imagen de que es él quien tutela el proceso sucesorio. "Intenté no defraudar nunca a Galicia y no pienso defraudarla con decisiones posteriores", dijo, antes de aclarar que su relevo no depende "exclusivamente" de él. Pero "vamos a acertar" porque "tenemos todos los mimbres para hacer las cosas bien", garantizó Feijóo en una llamada a la calma. "Vamos a contestar con democracia interna, con los estatutos en la mano y en el momento idóneo".

Esas normativas a las que se refería en Ourense contemplan varias vías para acometer el relevo en el PPdeG: desde un dirigente, por ejemplo el secretario general —Miguel Tellado— que asuma las riendas de forma interina; hasta la elección de un presidente en el comité ejecutivo del partido; o un congreso extraordinario en Galicia como el de Sevilla. E incluso se podrían combinar las dos vías, según apuntan algunas fuentes: que el secretario general tome las riendas de forma temporal hasta que se ratifique la sucesión en la Xunta y que después se elija, por la fórmula que corresponda, al nuevo presidente del PP.

Llegado el momento, dijo Feijóo, dará su opinión "de forma intensa" si le preguntan y todas las respuesta serán "previsibles" y encaminadas a garantizar «la estabilidad al partido más grande de Galicia» y a sus instituciones.

Pero en un gesto de prudencia, Feijóo concluyó que todavía no dirige el PP y que si no lo consigue, ya no sería necesario "responder a ninguna de las preguntas" sobre la sucesión en Galicia.



MARCHARSE AL SENADO. Aunque tras el Consello, en Ourense, el dirigente gallego llamaba a la calma y a respetar los tiempos, horas antes, en una entrevista en la Cope, Feijóo asumía la realidad a la que tarde o temprano se enfrentará: "No se puede compatibilizar sine die la presidencia de Galicia con la del PP". Bajo esta premisa, recordó que todavía es un simple "precandidato" a liderar el PP estatal y que es pronto para decidir más allá del congreso de Sevilla. "Adoptaremos esa decisión cuando toque y, adicionalmente, veremos y valoraré con el grupo del Senado y del Congreso y con el comité de dirección del PP qué es lo mejor desde el punto de vista de mi ubicación, desde el punto de vista político», explicó en la radio, en una afirmación que abriría la puerta a ocupar uno de los dos asientos que tiene el PPdeG en la Cámara alta por designación autonómica.

Pero de momento, a corto plazo su previsión no va más allá de "presentar los avales" la próxima semana e iniciar una campaña en la que recorrerá "todas las comunidades autónomas" para "hablar con mis compañeros".

Por eso, aunque los periodistas intentaron sacarle alguna pista de su relevo en Galicia por activa y por pasiva pese a su insistencia de no ahondar en el tema, acabó tomándolo con humor: "El presidente de la Xunta en las próximas semanas espero seguir siendo yo", manifestó. "Lo digo porque los gallegos me han votado a mí".

Formoso: "A decisión de Feijóo ratifica o seu engano aos galegos nas eleccións"

Los líderes de PSdeG y BNG piden la dimisión del presidente por las incompatibilidades. Podemos quiere saber cuándo se marchará.

Mientras Feijóo sigue marcando los tiempos del actual escenario político, desde la oposición gallega tratan de acelerarle el paso pidiendo ya su dimisión de la Xunta por incompatibilidad. El más contundente este jueves fue el líder del PSdeG, Valentín González Formoso, que acusó directamente al dirigente popular de "enganar" a los gallegos en las pasadas elecciones. "Presentouse asegurando que a súa prioridade era Galicia" y "hoxe a realidade é que opta polo Partido Popular". Así, la ciudadanía votó a un presiente para cuatro años "e non para apenas un ano".

Además, Formoso alertó del «complexo escenario» que abre en Galicia la decisión de Feijóo, ya que está convencido de que «aflorarán incompatibilidades" más pronto que tarde. Y citó por ejemplo cuando se enfrente a decisiones como llevar las fragatas al astillero de Navantia en Andalucía —gobernada por el PP— o en Ferrol; o ante el dilema de primar en la financiación autonómica la dispersión de población de Galicia o la acumulación de población del Mediterráneo. Son ejemplos que, para Formoso, "evidencian a necesidade urxente de resolver" el escenario, algo que está en manos de Feijóo. Pero no se mojó sobre si esa solución es un relevo clásico o un adelanto electoral. En todo caso, garantizó que el PSdeG está "sempre preparado".

PONTÓN. También en el BNG su líder, Ana Pontón, insistió en el mensaje de los últimos días: "Ten que dimitir". "Cada minuto que pasa e non dimite é unha falta de respecto aos galegos. E digo isto porque Galicia non é a sala de espera do Feijóo nin das súas ambicións políticas", señaló Pontón, que asegura que "os problemas dos galegos non poden esperar a que se coloque en Madrid".



GÓMEZ-REINO . El líder de Podemos Galicia, Tone Gómez Reino, celebró la marcha de Feijóo porque "é un primeiro paso para un goberno de esquerdas en Galicia". Y pidió también saber "canto tempo compatibilizará".