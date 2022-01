O subcomité clínico sopesa este mércores se mantén o modifica as medidas anticovid

O subcomité clínico analizará este mércores nunha reunión se "modifica algunha das medidas en vigor" actualmente no marco da pandemia polo covid-19 ou "incorpora algunha nova".

Así o explicou este martes o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, a preguntas dos medios no marco dun acto en Verín (Ourense). "A reunión será pola mañá. O que faremos, como habitualmente, será repasar a situación epidemiolóxica, coas últimas novidades, coa constatación dese incremento de casos, e con esa situación contida nos hospitais, sobre todo en Uci", manifestou.

Respecto diso, o titular de Sanidade incidiu no incremento de hospitalizados en unidades convencionais "que hai que ter en conta". E, destacou que tamén se terán en conta as altas epidemiolóxicas, "maiores" as do luns que as deste martes, "e o subcomité fará a súa proposta correspondente".

En concreto, puntualizou que esa proposta a realizará, "sobre todo no sentido de se modifica algunha das medidas agora mesmo en vigor ou incorpora algunha nova". "Até a reunión de mañá (mércores) non podemos adiantar nada", sostivo.

Na última reunión do comité clínico acordouse manter unha serie de medidas en vigor até o próximo 18 de xaneiro implantadas desde o pasado 31 de decembro, como a prohibición de reunións de non convivientes entre as 3,00 e as 6,00 da mañá, así como restricións de horario na hostalaría.

Segundo indicou este pasado luns o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, nesta reunión do subcomité avaliaranse tamén "as altas que se poden producir" tanto este luns como o martes e "probablemente tomar unha decisión a media semana" para que a partir do 18 haxa "un escenario concreto".

Sobre estas medidas en vigor, o presidente da Xunta afirmou que foron "moi suaves", dado que as actividades económicas "mantivéronse ao 99 por cento". E é que os bares e restaurantes poden abrir até medianoite –até a 1,00 en caso de venres e sábados–, aínda que o lecer nocturno pasou de pechar ás 5,00 a facelo ás 3,00 da mañá.

PICO. En relación ao pico desta sexta onda, Comesaña insistiu este martes en que a Xunta manexa "esa posibilidade" de estar "preto" de alcanzar o máximo de numero de casos activos. "Pero tamén é certo que traballamos con hipótese que corresponden a variantes non como esta", matizou.

"As nosas previsións seguen apuntando nesta liña de que en torno ao 15 ó o 18, quizais un pouco máis tarde esteamos nese pico de casos positivos", reiterou.

Así mesmo, lembrou que, "consecuentemente, hai unha semana posterior para o pico dos casos hospitalizados, polo menos até agora, e unha semana máis para o pico de UCI". "Ben é certo que non estamos a ver ese crecemento na UCI, pero si ese incremento que nos preocupa na hospitalización convencional", concluíu o conselleiro.