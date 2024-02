Seis startups de Galicia, entre las 100 mejores de España

Seis startups de Galicia han conquistado un lugar destacado en el listado de las 100 mejores startups de España del año 2023, recientemente publicado por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE).

Este catálogo resalta compañías innovadoras ubicadas en 51 parques científicos a nivel nacional, abarcando diversos campos que van desde la biotecnología hasta la inteligencia artificial, incluyendo energías limpias, telecomunicaciones y agrotech, entre otros.

Entre las empresas mencionadas de Galicia, cuatro pertenecen al Parque Tecnológico de Vigo y otras dos al Parque Tecnolóxico de Galicia-Tecnópole, localizado en San Cibrao das Viñas, a escasos kilómetros de Ourense.

Una startup es una empresa recién creada que, gracias a su modelo de negocio escalable y al uso de nuevas tecnologías, tiene un gran potencial de crecimiento.

A diferencia de las pymes, las startups se distinguen por su juventud, orientación hacia la innovación, alcance geográfico más amplio, enfoque en la escalabilidad, costes reducidos y una mayor dependencia de la financiación externa, con la participación de inversores como los business angels.

Esta tipología empresarial, especialmente destacada en sectores como las fintech, ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, evidenciando su importancia en la economía actual.

A continuación, se detallan las características distintivas de las startups en comparación con las pymes, subrayando su impacto en la economía actual.

Las startups de Galicia están marcando pauta en la escena emprendedora regional, e incluso nacional, gracias a su enfoque innovador.

Su auge es evidente, destacándose como un motor clave en la revitalización del ecosistema empresarial de Galicia y consolidándose como un referente en innovación y emprendimiento en la región.

A continuación detallamos 6 startups gallegas entre las mejores de España:

Biopranaworld, fundada en 2017 y afiliada al Parque Tecnológico de Vigo, se destaca en el ámbito de la agroalimentación y la biotecnología.

Su misión se centra en desarrollar soluciones biológicas innovadoras para optimizar la gestión de la materia orgánica.

A través de su exclusivo "cocktail" de microorganismos eficientes, la startup gallega busca contribuir a prácticas sostenibles y eficaces en la agricultura y la gestión de residuos, posicionándose como un actor clave en la búsqueda de alternativas biotecnológicas para los desafíos actuales en el sector agroalimentario.

Glecex, una destacada startup que forma parte del Parque Tecnolóxico de Galicia-Tecnópole, se sitúa en la intersección del sector de la agroalimentación y la biotecnología. Fundada en 2013, la empresa ofrece servicios avanzados a compañías del sector agroalimentario, cosmético y nutracéutico, basándose en su notable capacidad tecnológica e innovadora.

Su compromiso se centra en fomentar una alimentación y un estilo de vida saludables, y para ello, han desarrollado su propia marca de alimentación ecológica, Berries&Friends. Glecex se posiciona como un referente en la aplicación de tecnologías avanzadas para impulsar la sostenibilidad y la calidad en la industria alimentaria y cosmética.

Ingeo, una de las startups más veteranas de la lista, fundada en 2007, se especializa en el sector de servicios medioambientales.

Su enfoque se centra en proporcionar análisis, desarrollo y supervisión de instalaciones de energía geotérmica, así como en la implementación de sistemas de climatización sostenible con baja dependencia de energías fósiles o no renovables.

Además, la empresa lleva a cabo estudios de viabilidad económica y comparativas entre diversas tecnologías, con el objetivo de evaluar el desarrollo de proyectos de energías renovables y diseñar instalaciones geotérmicas eficientes.

Ingeo se destaca como un actor clave en la promoción de prácticas sostenibles y en la búsqueda de soluciones innovadoras en el ámbito de la energía y el medio ambiente.

