El 'Spider-Verso' abre una nueva dimensión en Vigo

Primero en los cómics y luego en el cine, el llamado Multiverso arácnido o Spider-Verso dejaba volar la imaginación para explorar decenas de variaciones de Spiderman a través de realidades paralelas a su historia original. Una de ellas bien podía ambientarse en Vigo y estar protagonizada por una versión del trepamuros que utiliza sus habilidades para asaltar oficinas con nocturnidad y alevosía.

"Subió al balcón de aquí al lado, de la notaría. Intentó reventarle la puerta y, como no fue capaz, movió el árbol decorativo, saltó a mi balcón, rompió la puerta de madera de la contra, entró, cerró y no sé si se estuvo refugiando, si estuvo aquí al calor o si estuvo esperando a que dejaran de buscarlo para marcharse", relató este martes a la TVG la gestora de patrimonio empresarial Cristina de Andrés.

Por fortuna, De Andrés no es una de las afectadas por las correrías de este ladrón, ya que, más allá del susto que se llevó al percatarse este lunes del allanamiento y de la "pequeña auditoría" a la que el inesperado visitante sometió a los cajones y papeles, no echó a faltar nada de valor de su despacho, en la céntrica calle Urzaiz. Pero no se puede decir lo mismo de una asesoría cercana y de otro local donde había actuado en esa misma madrugada este hombre al que algunos testimonios confirman escalando fachadas y moviéndose entre balcones. De hecho, al parecer así logró burlar a los policías nacionales que trataban de darle caza. Y así acabó en la oficina de esta mujer.

Por ahora, los agentes han peinado los escenarios por donde pasó el prófugo en busca de pistas que puedan conducir a su identidad. Además, reforzarán la vigilancia. "¡Quiero fotos del hombre araña!", que exclamaría J. Jonah Jameson, editor en jefe del Daily Bugle.