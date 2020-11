SOS Sanidade Pública pide doblar el presupuesto de la atención primaria

El médico y portavoz de SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, ha cargado este lunes contra el "deterioro" del sistema de salud público en Galicia y ha indicado que precisa doblar el presupuesto para la atención primaria de cara a poder hacer frente a una pandemia como la covid-19.

"Un nivel primario fuerte es el único mecanismo capaz de controlar una enfermedad de transmisión comunitaria", ha advertido Martín en su comparecencia en la comisión de reactivación del Parlamento gallego.

Para ello, ha insistido en incrementar el presupuesto que se destina a este servicio para poner fin al desmantelamiento del mismo puesto que, a su juicio, se ha comprobado que la reducción de las áreas sanitarias con la última reforma del Sergas en el año 2017 ha dificultado la atención a los pacientes con coronavirus y también de otras enfermedades.

Con la llegada de la pandemia a Galicia se ha podido ver que la "atención primaria está desbordada" con un déficit de personal que, además, padece unas condiciones laborales precarias, ha abundado.

Martín considera un error caminar hacia el modelo de la teleasistencia

Aún así, son los profesionales de este servicio los que ponen la cara y sufren "las quejas de una población frustrada" por la "falta de información transparente" desde la Xunta y la Consellería de Sanidad.

Asimismo, para Martín es un error que tras comprobar las carencias que ha conllevado el recorte de la atención primaria se quiera caminar hacia un "modelo de teleasistencia" o asistencia telefónica con la que se prevé una reducción de la asistencia presencial y del acceso a los centros de salud.

Desde SOS Sanidade Pública también consideran necesario que los hospitales puedan hacer una utilización plena de sus capacidades ya que elementos como las camas están infrautilizadas, ha alertado.

A su vez, ha abogado por un aumento de las operaciones quirúrgicas para no dejar de lado a los pacientes "no covid" para que el sistema no acumule intervenciones pendientes una vez finalice la pandemia.

Para todo ello, es necesario que la administración "se responsabilice de la precariedad y privatización del sistema y deje de culpabilizar a la sociedad", ha sentenciado el responsable de la plataforma sanitaria.

El BNG acuso al PP por los recortes sanitarios en Galicia

Los portavoces de sanidad de la oposición se han plegado a las críticas de SOS Sanidade Pública y han agradecido a la plataforma el trabajo llevado a cabo durante los últimos años.

Desde el BNG, Montse Prado, ha insistido en que la pandemia sanitaria ha dejado ver la fragilidad de un sistema al que desde hace once años se merman los recursos.

"La situación actual es consecuencia de años de recortes, el PP desde la crisis desde 2008 quiso hacer más con menos" pero el resultado de esta estrategia ha sido un empeoramiento de la asistencia sanitaria. "Las cosas no son por casualidad", ha resumido.

Por parte del PSDEG Julio Torrado ha hecho hincapié en la existencia de un "problema" en el sistema de salud ante el que hay que aclarar si existe un problema de falta de personal o de organización por parte de las direcciones del Sergas.

En este sentido ha emplazado a cuidar al personal sanitario porque es "el mejor bien que tenemos".

El socialista ha llamado la atención en la urgencia de reforzar el sistema para no perder la capacidad de atender en plenas garantías a los pacientes covid pero también a los que no tienen coronavirus.

Encarna Amigo recordó que la Xunta aprobó un nuevo Plan de Atención Primaria

Sin embargo, Encarna Amigo del PP, ha rechazado las críticas del representante de la plataforma y ha recordado que el pasado año la Xunta aprobó un nuevo Plan de Atención Primaria que supuso un incremento de 100 millones de euros. "Decir que no se hace nada no es cierto", ha apostillado.

Respecto a la denuncia de la implementación de la telemedicina, Amigo ha señalado que la medicina telefónica "nunca va a suplir la medicina" aunque hay que reconocer que durante los picos de la pandemia "fue una herramienta que nos facilitó mucho la vida", ha zanjado.