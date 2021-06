El SOS de una joven gallega: "Quen me quixo matar vai vivir a dez minutos de min"

Hace seis años que Noelia vio los ojos de la muerte en la cara de su agresor. La misma persona a la una vez amó le asestó ocho puñaladas mientras la insultaba, como había hecho casi a diario en los tres años de tormentosa relación. Ella, instintivamente, fingió estar muerta y él se marchó. Como pudo, la joven pidió ayuda y, ya en el hospital, los médicos la salvaron. Le dieron la oportunidad de comenzar una nueva vida lejos del hombre que se la había hecho imposible, al que el juez 'desterró' a una cárcel de Alicante. Pero este jueves regresará de permiso y, con él, el miedo a la vida de Noelia.

"Quen me quixo matar vai vivir a 10 minutos da miña casa", sintetiza ella a las cámaras de la TVG desde un parque cercano a su domicilio, en el municipio de Boqueixón, limítrofe con Santiago. Lo dice con voz firme pero, como bien indica, "o medo vai por dentro, por moito que aparentes ser unha persoa normal".

Noelia cuenta que logró sobreponerse a un trance demasiado cruel para una veinteañera, aunque tiene varias cicatrices —una en el cuello de una herida casi mortal— que siguen recordándole lo que ocurrió: "Deume unha malleira e oito coiteladas. Tentou asfixiarme. Fíxenme a morta e libreime ", relata. También arrastra otras marcas más dolorosas, las que quedan impresas en el alma y la mente. "Vivín con medo e así non vives", lamenta.

Lo que no quiere es volver a sentir esa "sensación de angustia, de temor, que non sabes como afrontar", y por eso lanza una llamada de socorro a las autoridades. Noelia está convencida de que, en cuanto salga del centro penitenciario alicantino de Villena, su ex va a volver a Boqueixón porque toda su familia esta allí. "Vai voltar e eu non teño nada de protección. Só pido que a Policía, a Garda Civil ou o quenes sexan me axuden. Necesito que esa persoa veña vixiada", reclama la joven.

VIGILANCIA INSUFICIENTE. Ella tampoco pide una pareja de agentes que la escolten todo el día, pero considera "insuficiente" el contacto telefónico que periódicamente mantiene con la Policía. Cuenta que su agresor saldrá del penal levantino "durante quince días" que, salvo sorpresa, pasará en su domicilio familiar de Boqueixón, a 4 kilómetros de casa de Noelia. Sobre si su paso por prisión le ha servido de algo a su ex, ella tiene serias dudas. Aunque tampoco le importa. Solo quiere vivir "tranquila e sen medo".

Noelia loa la ayuda del Ayuntamiento de Boqueixón

La joven víctima de maltrato no quiere culpar a ninguna administración, simplemente se queja de falta de protección en general. Aunque sí quiere destacar la implicación del Concello de Boqueixón en su caso. El Centro de Información a las Mujeres (CIM) comunicó la urgencia de su situación a la Cruz Roja, que hace unas horas la incluyó en su servicio de atención y protección específico para víctimas de violencia de género.



Colaboración vecinal

Y más allá de los organismos públicos, Noelia destaca la preocupación de sus vecinos, a los que conoce de toda la vida.