Estas son las recomendaciones de la Xunta para esta Navidad

La Xunta no dispondrá prohibición alguna para Nochebuena y Navidad, pero sí recomendaciones, como que las cenas se reduzcan en lo posible a una única unidad familiar y, en todo caso, a dos.



En la comparecencia posterior a la conferencia de presidentes autonómicos, Núñez Feijóo ha destacado que "cuantas menos personas se reúnan a comer, mejor".



Con todo, una o dos unidades familiares, mejor que tres o cuatro, ha ejemplificado el dirigente gallego.



En el caso de una única unidad familiar, el riesgo de contagio de coronavirus es "prácticamente inexistente" y, si son dos, "controlado".



Pero a partir de ahí, lo que hay es "mayor descontrol y riesgo", ha enfatizado el líder del PPdeG.

En lo tocante a la hostelería, Feijóo aclaró que no se tomarán medidas "adicionales" ni en cuanto a aforos ni en cuanto a horarios.

NOCHEVIEJA Y REYES. Los primeros días de la próxima semana se reunirá de nuevo el comité clínico para abordar las fiestas de fin de año ya que en el Gobierno gallego "este asunto nos parece que es importante porque a partir de una hora de la madrugada la interacción social es mucho mayor".

Por ello, la Xunta buscará que el comité "nos dé luz y criterio con estas fiestas".

También se pedirá opinión sobre las cabalgatas de reyes puesto que "acuden los niños", que justamente es la población que no está vacunada, por lo que parece razonable estudiar modelos en los que no haya desfiles y los niños estén sentados.

"Como tenemos tiempo lo vamos a analizar los primeros días de la próxima semana", ha sentenciado el presidente gallego.



CONFERENCIA DE PRESIDENTES. Feijóo ha lamentado que cada comunidad autónoma deba seguir haciendo "lo que le parezca oportuno" toda vez que en la conferencia de presidentes reunida en esta jornada no ha fructificado una "homogeneización de la respuesta" ante la pandemia.



"No se avanzó", ha expuesto el dirigente gallego en la comparecencia de prensa celebrada tras la reunión.



Núñez Feijóo ha anunciado que no habrá por ahora medidas adicionales de contención del virus en restauración y hostelería, pero el comité clínico que asesora a su gobierno se reunirá la próxima semana para evaluar y tomar una decisión para el segundo tramo de las fiestas navideñas, sobre los cotillones y las cabalgatas de Reyes estáticas, básicamente.

PROPUESTAS DE LA XUNTA. Feijóo mantuvo que las cuarentenas de los contactos positivos solo tengan como excepción a aquellas personas que tengan la tercera dosis inoculada. La comisión de salud pública acordó que no hagan cuarentena aquellas personas que tengan pauta completa, lo que incluye a cualquier vacunado sin dosis de refuerzo.



Así las cosas, Feijóo ha vuelto a poner encima de la esa la necesidad de aprobar una ley de pandemias en el Estado, de la que se "carece casi dos años después". También pide "más personal" para la sanidad, es decir, que se puedan incorporar más graduados en medicina que no tienen formación especializada y ha recordado que las comunidades –en las que está transferida la gestión sanitaria-- "necesitan desde hace años la aprobación de la especialidad de Urgencias y un mir extraordinario" en Medicina de Familia.



El presidente de la Xunta, que también ha pedido "aprobar un fondo covid" para el próximo año, ha solicitado adelantar a "los tres meses" la administración de la tercera dosis para quienes hayan completado la pauta. "De lo contrario, Galicia se cruzará de brazos el 3 de enero", ha advertido, debido a la velocidad de administración de vacunas de la comunidad en relación a las que están aprobadas.



Feijóo también ha pedido "intensificar" las pruebas diagnósticas, especialmente, en aeropuertos y estaciones de tren. De hecho, en la mañana de este miércoles recordó también los movimientos de personas que viven fuera de Galicia a la comunidad como otro de los factores a tener en cuenta para frenar la pandemia.



En la apuesta de Galicia por el certificado covid, el mandatario gallego ha propuesto extenderlo a "todos los ámbitos en los que sea posible". Actualmente, en la comunidad gallega está vigente en hostelería, eventos multitudinarios, ocio nocturno, gimnasios, hospitalización de día, residencias y para las visitas y acompañantes de personas ingresadas.