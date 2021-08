Estas son las nuevas medidas restrictivas para hacer frente a la pandemia del covid-19 que entrarán en vigor en Galicia desde las 00:00 horas de este sábado, 21 de julio, tras lo acordado en la reunión del miércoles del comité clínico, y aún pendientes de su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG).



Principales medidas nuevas:

- Ampliación de los aforos de la hostelería, que podrán ocupar hasta un 100 % de las terrazas en municipios en nivel medio-bajo, y también en el ocio nocturno.



- Cambios en los niveles de restricciones de los municipios, con 104 en nivel alto o medio y 209 en nivel medio-bajo.



Cierres perimetrales

- Ninguno: No hay ayuntamientos confinados.

Toque de queda

- Prohibición de reuniones en la calle entre las 3 y las 6 de la madrugada (excepto personas convivientes) y entre la 1 y las 6 en municipios en nivel máximo y alto. En el ámbito privado, el máximo será de seis personas en interior y 10 en el exterior.

Hostelería

- Municipios en nivel máximo: Ninguno.

Interior cerrado/Terrazas 50 %.



- Municipios en nivel alto: 31

Fisterra, Laxe, Malpica de Bergantiños, Muxía, Arteixo, Betanzos, Cee, Miño, Sada, Camariñas, Vimianzo, Cabana de Bergantiños, Pontedeume, Cabanas, Ares (A Coruña); Rábade (Lugo); A Rúa, O Barco de Valdeorras (Ourense); O Grove, Meis, Bueu, Ponte Caldelas, Redondela, Tui, Arbo, As Neves, Nigrán, Tomiño, O Rosal, Ponteareas, A Cañiza (Pontevedra).



Hostelería: 30 % en interior/75 % en terraza



- Municipios en nivel medio: 73

A Coruña, Vigo, Zas, Coirós, Corcubión, Carballo, Carral, Cerceda, Abegondo, Coristanco, Curtis, Ponteceso, Oza-Cesuras, Laracha, Cambre, Culleredo, Oleiros, Cariño, Fene, Narón, Neda, Ferrol, Ames, Ribeira, Padrón, Rianxo, Santiago de Compostela, Ames, Ribeira, Padrón, Rianxo, Boiro, Touro, Santa Comba, Trazo (29, A Coruña); Outeiro de Rei, Chantada, Lugo, Mondoñedo, Monforte de Lemos, Sarria, Monterroso, Barreiros, Ribadeo, Viveiro (10, Lugo); Avión, Allariz, Xinzo de Limia, A Veiga, Ourense, O Carballiño, Coles, Verín (8, Ourense); A Lama, Portas, Cambados, Marín, Vilagarcía de Arousa, A Illa de Arousa, Catoira, Caldas de Reis, Pontevedra, Sanxenxo, Poio, Soutomaior, Silleda, Gondomar, Salvaterra do Miño, Cangas, Moaña, Mos, Salceda de Caselas, Mondariz, Pazos de Borbén, Baiona, O Porriño, A Guarda (24, Pontevedra).



Hostelería: 50 % en interior/100 % en terraza



Ocio nocturno: 50 % en interior/75 % en terraza



- Municipios en nivel medio bajo (209):

Hostelería: 75 % en interior/100 % en terraza



Ocio nocturno: 50 % en interior/100 % en terraza.



- Limitación de 6 personas en interior y 10 personas no convivientes en la terraza por mesa o agrupación de mesas en todos los locales de hostelería.



Ocio nocturno

- Abierto en todos los municipios:



En los de nivel máximo y alto solo se pueden usar las terrazas con aforo del 75 %.



En los de nivel medio y medio-bajo, el aforo es el 50 % en el interior y 75%-100% en terraza.



- Registro de clientes.



- Galicia es una de las pocas comunidades en las que se permite bailar pero con mascarilla y con una ocupación no superior a dos metros cuadrados de pista por cada usuario.



- Cierre a las 3:00 horas en los de nivel medio y medio bajo y a la 1 en los de nivel máximo y alto.