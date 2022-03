O Son do Camiño anuncia cartel con The Chemichal Brothers, Liam Gallagher o C. Tangana

El festival O Son do Camiño ha anunciado este miércoles la primera de tanda de confirmaciones de su edición de 2021, que virará más que nunca hacia los sonidos del pop latino y que contará con el combo británico de música electrónica The Chemical Brothers como uno de los principales cabezas de cartel.

Serán los grandes protagonistas de la jornada del jueves 16 de junio, que abrirá un festival que se prolongará hasta el sábado 18, y en la que estarán acompañados en el escenario principal por la banda inglesa de rock alternativo Foals y por el artista madrileño C. Tangana.

Ese mismo día también actuarán en el recinto del Monte do Gozo artistas latinos internacionales como Jhay Cortez y Sebastián Yatra, junto a un clásico del hip hop en español como Kase.O y otras propuestas nacionales Lola Índigo, Guadi Galego, Sen Senra o el trap de los compostelanos Boyanka Kostova.

A continuación, el viernes 17 será el turno para que el exvocalista de Oasis, Liam Gallagher, tome el protagonismo con su proyecto en solitario de una jornada en la que estará escoltado por el controvertido Anuel AA y por los sonidos electrónicos del dúo francés Justice.

También destacan entre la nómina de confirmados para este día Editors, Duki, Justin Quiles, Anne-Marie o Timmy Trumpet; junto a otros nombres locales como Budiño, Kings of the Beach o Wöyza & The Galician Messengers.

Por último, la jornada final contará con el dj neerlandés Tiësto como principal reclamo, junto al cantante estadounidense Jason Derulo y la artista argentina Nathy Peluso, que compartirá cita con sus compatriotas Khea y Nicki Nicole.

Este día también habrá espacio para artistas nacionales, entre los que destacan Dani Martín, Rigoberta Bandini, La Moda, Carolina Durante o Triángulo de Amor Bizarro.

A la espera de nuevas confirmaciones, la organización del festival ha anunciado que el día 9 de marzo se pondrán a la venta nuevas entradas, con precios todavía por detallar, después de que la anterior convocatoria, para la edición de 2020, agotase todos los billetes.

Estos tickets siguen vigentes para la edición actual, dado que a causa de la pandemia de covid-19 aquella cita no llegó a celebrarse.