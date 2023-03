Bizarrap, Maluma y Aitana, entre los cabezas de cartel de O Son do Camiño

Bizarrap, Leiva, Maluma, The Kooks, Aitana y Vetusta Morla han sido anunciados este jueves como cabezas de cartel del festival O Son Do Camiño, que se celebrará los días 15, 16 y 17 de junio en el Monte do Gozo de Santiago.

En la primera jornada actuarán el argentino Bizarrap y el cantautor español Leiva, acompañados de grupos como Viva Suecia, Marlon o Eladio Carrión.

El segundo día estará protagonizada por el compositor colombianao Maluma y por la banda de indie rock británica, en una jornada en la que también actuará el gallego Xoel López o el grupo australiano de rock Wolfmother.

El cierre del festival correrá a cargo de Aitana, Duki, Vetusta Morla, Kaiser Chiefs o el dúo de rock alternativo Royal Blood, entre otros.

Además, la organización anunció que mañana, 31 de marzo, saldrán a la venta las últimas entradas para el festival después de que el pasado mes de diciembre se agotaran los 30.000 abonos 'a ciegas' del festival, con precios que partían de los 69 euros.

Este festival "nació en 2018 con el objetivo de poner a Galicia en el mapa del turismo musical nacional así como promocionar los principales estandartes de la cultura gallega" hasta el punto de que en 2022 el festival "se posicionó claramente como uno de los principales motores turísticos tanto de Santiago de Compostela".

Durante las tres jornadas que duró el festival, se citaron diariamente 40.000 personas en el recinto, que reunió público procedente de 45 países diferentes.