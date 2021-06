Somos Ribadumia reclama la dimisión del alcalde, David Castro, al que acusa de organizar una fiesta en su vivienda "con música e cantos de taberna, exceso de aforo e superando as limitacións horarias". En un comunicado, la formación recuerda que la hostelería tenía este viernes que cerrar a medianoche y asegura que la reunión en el domicilio del regidor tuvo que ser "desaloxada" por la Guardia Civil.

En su escrito, extiende además su solicitud de renuncia a los concejales que asistieron y exige la convocatoria de urgencia de un pleno para que el primer edil ofrezca las explicaciones pertinentes. "Que nos aclaren que fai un alcalde e o seu equipo de goberno saltándose as normas anti-covid con semellante descaro", piden desde Somos.

"O vivido na noite deste pasado venres para o sábado na rúa mimosas de Barrantes é dunha gravidade absoluta. Lamentable espectáculo de dous asistentes a esa festa, un deles irmán dunha concelleira, atacando e ameazando a Enrique Oubiña, que vive no edificio de enfronte a vivenda de David Castro", denuncian desde el partido. Según su relato, Oubiña estaba despierto "por mor do ruído da festa privada que o alcalde organizou nun alpendre aledaño á casa na que vive".

"Cheguei a miña casa antes da unha da maña, e sobre a unha e media, logo do peche horario imposto pola Xunta de Galicia, esta xente seguía cantado a todo trapo, para sorpresa de varios veciños que asistíamos atónitos ao espectáculo dende balcóns e ventás. Foi nese momento cando apareceu a Garda Civil. Esta dirixiuse directamente á vivenda, e logo de chamar e intercambiar unhas verbas cunha das persoas do interior, accederon a propiedade. Alí conversaron con toda aquela xente, e logo saíron e fóronse. Ao momento as persoas que estaban alí comezaron a recoller e marchar. E eu fixen o propio e retireime a descansar", declara Enrique Oubiña.

El portavoz de Somos describe a continuación las amenazas de las que presuntamente fue objeto y que, asegura, ha denunciado ya ante la Benemérita. "Non pasara nin medio minuto cando escoitei que dende a rúa dúas persoas me chamaban a gritos, mentando para reforzar a súa mensaxe a miña nai, e reclamando que baixara xunto deles. Como unha das voces me soou coñecida saín ao balcón e efectivamente había dous homes, un deles irmán dunha das concelleiras de IR, que durante un anaco se dedicaron a insultarme e ameazarme de variadas maneiras, a gritos e dende o medio da estrada. Ese tipo de ameazas non acostuman a afectarme, pero a realidade é que estaban bastante alterados e estes comportamentos non son admisibles. Logo dun anaco desistiron da súa intención de 'darme unhas ostias', e fóronse ameazando. E pola miña banda a noite rematou aí. O sábado traballei e esta maña achegueime a garda civil a poñer a pertinente denuncia contra eses ataques, deixando constancia de que esas persoas, e outras que naquel momento os acompañaban, saían todas da vivenda de David Castro".