Soldados da Brilat parten ao Líbano para "vixiar que se cumpren os acordos de paz"

Decenas de soldados da Brigada Galicia VII, coñecida como a Brilat, partiron este sábado desde Santiago con destino ao sueste do Líbano, onde participarán nun continxente multinacional de Nacións Unidas (Onu) para "vixiar que se cumpren os acordos de paz" na fronteira con Israel.

Así o explicou o xeneral xefe da Brilat, Antonio Romero Losada, quen, en declaracións aos medios momentos antes do embarque no Aeroporto de Lavacolla, indicou que a Brigada Multinacional Libre Hidalgo, da cal estará ao mando, estará formada por 3.500 "cascos azuis" distribuídos en catro batallóns: España, Nepal, Indonesia e India.

Deste xeito, por parte de España serán uns 600 efectivos en total, dos cales "practicamente 500 e moito" serán da brigada galega, segundo explicou. Así mesmo, na parte española integraranse tamén patrullas de Serbia, O Salvador e Brasil.

O voo que partiu este sábado desde Santiago é o segundo da Brilat con este destino. "Aínda queda outro máis", apuntou Romeu Losada.

Alí, ademais da misión da Onu, efectuarán tarefas de "observación, patrulla e todo o que é contacto co exército libanés", ao cal ofrecerán "instrución e ensino" no seu despregamento no sector, segundo asegurou o xeneral xefe.

Ademais, o continxente no que se integrará a brigada galega asistirá ao Goberno do Líbano para que poida exercer a súa autoridade na zona e apoiará e protexerá a poboación civil contra calquera tipo de violencia.

"SEIS MESES". "Seis meses imos estar alí, volveremos en maio se Deus quere", apuntou, preguntado sobre a duración deste operativo. No momento previo ao embarque, os soldados despedíanse das súas familias entre bágoas.

"Van ser seis meses sen velo, claro que é duro", manifestaba a muller dun deles, quen se mostraba "triste" pero "contento" á vez por "cumprir a misión" que lle foi encomendada á Brilat.

Os pais e irmáns doutro patrulla, a quen apenas soltaban con longos bicos e abrazos, dixeron estar "nerviosos" pola tarefa que vai desempeñar en Líbano. "Claro que non podemos estar tranquilos, pero é o que hai. Esperemos que lles vaia moi ben", resolveron.

Esta misión nace como froito da Resolución 1.701 do Consello de Seguridade da ONU do 11 de agosto de 2006 pola que se despregou a Brigada Multinacional Libre Hidalgo. Ademais, máis efectivos da Brilat partirán ao longo desta semana para liderar outra operación en Mali.