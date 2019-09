Dez consellos para unha volta ao cole en clave R: reducir, reutilizar e reciclar

Finalizadas as vacacións de verán, a volta ao cole dos pequenos e mozos da casa supón unha pequena revolución para as familias, pois máis aló de organizar as rutinas diarias e lidiar coa conciliación laboral e persoal, o gasto increméntase de forma exponencial. Uniformes, libros, carteiras, libretas, lapis, bolígrafos e un longo etcétera de material faise necesario para equipar os nenos.

Coa pretensión de facer un pouco máis levadío o retorno ás aulas, "minimizar o impacto no peto dos fogares e protexer o medio ambiente", Sogama destaca a importancia dunha "planificación previa e unha avaliación minuciosa das medidas a poñer en marcha, evitando así o uso desmedido de recursos". Neste sentido, a empresa pública lembra que "pensar en clave R constitúe o primeiro mandamento a seguir, toda vez que a redución, a reutilización e a reciclaxe poden resultar de gran axuda".

Sogama ofrece dez consellos para aplicar nesta volta ás aulas: