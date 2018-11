Sofía e Martín, os nomes máis frecuentes dos nacidos en Galicia en 2017

Sofía e Martín foron os nomes máis frecuentes das nenas e nenos que naceron en Galicia durante o ano 2017, segundo reflicte a 'Estatística de nomes dos neonatos galegos' que publicou o Instituto Galego de Estatística (IGE).

En ambos os casos, tanto Sofía como Martín repiten como o nome máis habitual, xa que durante o ano 2016 xa se situaron no primeiro posto. O mesmo sucede con Noa, o segundo nome máis frecuente entre as nenas galegas. En cambio, nos nenos recén nados, Lucas substitúe en 2017 a Mateo como o segundo máis común.

Por orde, na lista de nomes de mulleres, a Sofía e Noa, séguenlle Daniela, Martina, Sara, Lucía, Alba, Carla, Lara e Vera. A diferenza de 2016, Sara baixa do terceiro posto ao quinto e Alba do quinto ao sétimo. Tamén saen do primeiros dez nomes máis comúns Valeria e Carmen, que si figuraban o ano anterior, e entre o 1 e o 20, desaparecen Lía e María.

En canto aos nomes masculinos, a estatística mostra que os dez máis frecuentes son Martín, Lucas, Mateo, Hugo, Leo, Enzo, Daniel, Pablo, Manuel e Izan. En comparación con 2016, constátase que Pablo desaparece dos cinco primeiros postos, substituído por Leo. Con respecto a 2007, o único nome que coincide é Hugo, o cuarto máis habitual.

AUMENTO DE NOMES GALEGOS. Por outra banda, se se amplía a mostra e téñense en conta os 20 primeiros nomes, destaca o aumento no emprego de nomes galegos, aínda que aparecen nos últimos postos.

No caso das nenas, o primeiro nome galego sitúase no posto 16, con Uxía. Se en 2016 só aparecían Uxía e Antía, en 2017 tamén se coan na lista Antía, Iria e Sabela.

En canto aos homes, o primeiro nome en galego é Brais, no número 17, seguido de Antón, que substitúe a Anxo que aparecía en 2016, e seguido de Iago.

O IGE tamén dispón da Estatística sobre os nomes máis frecuentes da poboación, a través da que se pode coñecer a evolución histórica dos nomes en función da localidade, o xénero ou a década, desde antes de 1930 até a actual.

A estatística ofrece información relativa aos nomes da poboación que ten fixada a súa residencia na comunidade autónoma de Galicia, e permite coñecer a distribución comarcal de calquera nome.