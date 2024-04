El PSdeG se une para arropar a Sánchez: "Los demócratas debemos unirnos y actuar"

El socialismo gallego se ha unido este jueves para arropar al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, frente al "acoso" y diversas agrupaciones han convocado concentraciones para mostrar este respaldo para el próximo sábado, a las 11.00 horas, coincidiendo con la convocatoria que tendrá lugar en Ferraz ante la sede del partido.

De este modo, en una carta remitida a los medios, el secretario xeral del PSdeG electo, José Ramón Gómez Besteiro, y los responsables provinciales del partido en Galicia, Bernardo Fernández (A Coruña), José Tomé (Lugo), Rafael Rodríguez Villarino (Ourense) y David Regades (Pontevedra), trasladan todo su apoyo y solidaridad al presidente del Ejecutivo estatal por la "campaña de acoso que sufre desde hace meses por parte de la derecha y la ultraderecha".

En la misiva, remitida un día después de que el presidente del Gobierno anunciase que cancelaba su agenda pública para reflexionar sobre su continuidad en el Gobierno tras la investigación a su esposa, señalan que este acoso se extendió en los últimos meses a varios miembros de su familia, con el consiguiente desgaste personal que esto provoca.

"Los insultos y difamaciones que tuvo que soportar Pedro Sánchez desde su llegada a la presidencia amenazan directamente al Estado democrático y convierten el escenario político en un lodazal en el que los socialistas nos negamos a entrar por respeto a nuestra historia y a nuestra militancia".

"Galicia sufrió en primera persona las artimañas de una derecha que intenta conseguir con la manipulación lo que no consigue en las urnas. Creemos que estas prácticas son peligrosas y hacen necesaria una reflexión, porque en política no todo vale", señala la carta, que asegura que las "falsas acusaciones, las descalificaciones gratuitas y los embustes no tienen cabida en la leal confrontación de políticas e ideas ni en la labor de fiscalización de un Gobierno elegido desde la legitimidad constitucional".

El texto señala que la voluntad de la ciudadanía, expresada primero en las urnas y después a través de sus representantes, es el único canal lícito para alcanzar la responsabilidad de dirigir un país. "Cualquier otro medio pone en cuestión las instituciones que tanto costó consolidar", apunta.

Así, la carta finalizada llamando a "todos los demócratas a unirse y actuar" ante las "estrategias irresponsables" que ponen en peligro las instituciones. "No todo vale", finaliza el documento firmado por Besteiro y los secretarios provinciales.

Reuniones de las ejecutivas y concentraciones

A lo largo de toda la jornada se han sucedido en Galicia las reacciones de las distintas estructuras del partido a lo largo del territorio. Así, por ejemplo, las ejecutivas provinciales de Pontevedra y Ourense han convocado reuniones de urgencia para analizar la situación y trasladar el apoyo a Sánchez, una medida también adoptada por agrupaciones locales como la de Vigo.

"Hoy, más que nunca, es hora de estar unidos y unidas y plantar cara a esta derecha y a esta extrema derecha que percibe el poder como algo que les pertenece en exclusiva", señala un comunicado remitido por la ejecutiva provincial de Pontevedra, en el que Regades avisa de que "la derecha y la extrema derecha utilizan sus resortes en todos los rincones de la sociedad para deslegitimar a las instituciones atacando a la esencia misma de la democracia y pisoteando la dignidad de las personas".

En esta línea, los socialistas coruñeses consideran que el PP y Vox "cruzan todas las líneas rojas de la política", sin admitir los resultados de las urnas, con sus campañas de desprestigio. "España y su ciudadanía merecen que los socialistas continuemos luchando por los avances progresistas". "Frente a los ataques ilegítimos de la derecha, los socialistas respondemos con un país que avanza, económica y socialmente", indican.

También la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha utilizado la red social X para publicar una carta en la que traslada todo el respaldo a Pedro Sánchez y le anima a que "no tire la toalla". "Quienes dedicamos parte de nuestra vida, sino toda, al ejercicio de la política sabemos que hay momentos complejos. Todos y todas nos hemos preguntando algún día si esto merece la pena", señala la regidora, que recuerda medidas puestas en marcha bajo la presidencia de Sánchez como la subida de las pensiones, el ingreso mínimo vital para animar al presidente a pensar en todas las personas que vieron mejoradas sus vidas con estas medidas.

Además, en Santiago de Compostela, los socialistas han convocado a los ciudadanos a mostrar su apoyo a Pedro Sánchez el próximo sábado a las 11,00 horas, coincidiendo con la movilización que se celebrará ante la sede del partido en Ferraz. Una medida por la que también optarán otras agrupaciones como la de Ferrol, según han indicado fuentes socialistas.

También en esta jornada en la que el secretario xeral saliente, Valentín González Formoso, subrayó su respaldo al líder del partido, la vicesecretaria xeral del PSdeG, Lara Méndez, ofreció una rueda de prensa en la Cámara gallega en la que recordó la situación judicial vivida por muchos cargos socialistas derivada de "prácticas" que ha atribuido a la derecha. "El PP de Feijóo pasará a la historia como la oposición más sucia de España", señaló.

La situación ha supuesto la activación del partido en un contexto en que en Galicia celebra el próximo domingo, día 28 de abril, un congreso extraordinario en el PSdeG elegirá a la ejecutiva que acompañará a Besteiro en la dirección del partido.