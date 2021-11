Soberanismo como "casa común do nacionalismo": "O BNG non é independentista"

O liderado de Ana Pontón á fronte do BNG, que non ten rival na XVII asemblea e que renovará no seu posto por terceira vez, non obsta para que o plenario que este domingo se celebra na Coruña acollera debates sobre os obxectivos políticos da organización con voces internas que demandaban un compromiso claro coa "construción da República Galega".

Pero a asemblea botou abaixo as emendas chegadas desde puntos como a comarca de Vigo, Costa da Morte ou Baixo Miño e reafirmouse no "soberanismo" como "casa común do nacionalismo", en palabras de Rubén Cela, que foi o encargado de defender, neste punto, o documento basee presentado pola dirección nacionalista para este plenario. "O BNG non é independentista", proclamou.

Fronte ás voces na asemblea que pediron, como ratificou Europa Press, "conseguir unha república galega" e "descolgarse de España", Rubén Cela asegurou que non hai "camuflaxe" nos textos e proclamou que "o BNG non é independentista".

"Isto é unha fronte política e a casa común de todos os nacionalistas", defendeu, antes de esgrimir a vocación "soberanista" da formación e os distintos camiños que se poden defender todos eles dentro da organización: pódese defender cun estado, a través dun estado confederal, unha confederación ibérica (como dicía Castelao) ou un modelo genuinamente federal.

Por iso, advertiu de que definirse como independentista "deixa fóra" outras formas da defensa nacionalista, do mesmo xeito que se só se apoiase unha vía confederal. "Ese nunca foi o camiño do BNG", remarcou, remontándose aos documentos fundacionais da formación para continuar, explicando no seu rexeitamento ás emendas que ían nese sentido, que para o BNG a soberanía non é votar un día en referendo, senón "un proceso de autoorganización do pobo".

Ademais, nos seus argumentos, Rubén Cela tamén advertiu de que o mundo está "cheo" de países independentes "que non son soberanos". Por iso, fixou a estratexia do BNG en conseguir "soberanía" na que os galegos gobernen o seu destino, desde o poder executivo até o xudicial e económico.

BASE SOCIAL E ELECTORAL. Un dos obxectivos marcados pola portavoz nacional, Ana Pontón, ao comezo da asemblea, e como así recollen os obxectivos políticos, é a ampliación das bases, lograr máis militancia --este mesmo domingo repartíronse follas de afiliación entre a documentación entregada aos acreditados-- e conquistar "a maioría social" na rúa, co fin de lograr alcanzar a Presidencia do Goberno galego en 2024.

Na introdución da tese política recóllese, precisamente, o "inicio do novo ciclo político" que con esta asemblea o BNG comeza ou, en palabras da portavoz nacional, o "despegamento" após a "resistencia e reorganización". Nese sentido, engade esa liña da introdución, o BNG "ten o gran reto colectivo de seguir apontoando as correccións positivas implementadas e agrandar a base social e electoral do nacionalismo".

É precisamente neste punto en que varias comarcas quixeron introducir como complemento "e seguir acumulando forzas pola soberanía do noso pobo, para dar novos pasos que abran camiño a un proceso de ruptura democrática co réxime español e á construción da República Galega soberana", intención que foi rexeitada pola maioría da militancia no plenario.

No seu discurso, Pontón, que subliñou que os militantes eran "os grandes protagonistas", destacou o "mérito" da organización frontista, que tomou "decisións valentes" e "soubo ler e interpretar o que estaba a pasar". E soubo "axustar táctica e mensaxe, todos a un tempo", proclamou, así mesmo.

"MÁIS ENTENDIBLES". No mesmo sentido, a comisión redactora dos documentos políticos rexeitou unha emenda da comarca da Coruña na queríase facer explícita a necesidade de "defender os intereses como pobo e ter un futuro colectivo baixo un Estado Galego democrático, laico e republicano, a República da Galiza".

A cambio, propuxo un texto alternativa para incorporar aos documentos políticos no que se observa que "hoxe son socialmente máis entendibles e socialmente verosímiles algunhas das principais propostas políticas, comezando pola necesidade de dispor da soberanía que permita decidir, solucionar os nosos problemas e defender os nosos intereses como pobo".

"GALEGOS E GALEGAS". Doutra banda, unha das primeiras cuestións que se debateron este domingo foi unha cuestión referida á linguaxe inclusivo. Desde a Emigración –que funciona como comarca a efectos internos– houbo unha petición para substituír "galegas e galegos" –galegos e galegas-- por "galegas" en todo o documento. Para o militante non pode "renxer" o uso de "galegas" para representar ao colectivo de persoas ao que referiría en masculino.

Rubén Cela tamén foi o encargado de replicar a esta cuestión por parte da comisión redactora, sobre a que sostivo que o debate do feminismo inclusivo vai máis aló dos lindes do BNG e remarcou que a formación nacionalista emprega linguaxe inclusivo como "militancia ou presidencia" para favorecer esta cuestión.