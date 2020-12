Soben lixeiramente os usuarios de residencias galegas con covid

Os casos de covid en usuarios de residencias aumentou lixeiramente até contabilizarse 117, tres máis que os contabilizados no balance da xornada do domingo. Só na residencia de Moledo en Vigo detectáronse 11 novos contaxios. No entanto, a residencia Domus Vi de Vimianzo segue sendo a máis afectada, con 35 infectados, o mesmo número que a xornada do domingo.

Así figura no último balance da situación da pandemia en Galicia ofrecido na mañá deste luns polas autoridades sanitarias.

Nel, a residencia DomusVi de Vimianzo mantense como o centro máis afectado pola pandemia cun total de 35 usuarios contaxiados. Séguenlle o CRAPD Vigo II, con 14 -un menos-, a Saleta de San Cristovo de Cea, con 13 infectados -dous menos-, a residencia de Moledo en Vigo, con 11 e o xeriátrico Pontevedra de Vilaboa, con 8, dous menos.

Após estas, sitúanse a residencia Monte Tecla da Guarda (6), a residencia Domus Vin Vigo (5), Vila do Conde de Gondomar (4), o Hospital Asilo San Sebastián e San Lázaro de Ribadeo (4), San Antonio de Beariz (2) -un menos-, a San Bartolomeu de Xove (3), a Cesantes-Redondela (2) e a Soremay, en Pontevedra (2).

No que respecta aos traballadores das residencias, o cómputo global seguiu aumentando, pasando dos 122 dos facilitados no balance do domingo a 126

Así mesmo, hai un ancián contaxiado de coronavirus en cada un dos seguintes centros: Residencia de Foz, Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, Servisenior de Brión, San Cibrao de Cervo, San Salvador de Guntín, a de Trabada, a de Covelo e o CRAPD Vigo I.

TRABALLADORES CONTAXIADOS. No que respecta aos traballadores das residencias, o cómputo global seguiu aumentando, pasando dos 122 dos facilitados no balance do domingo a 126 nos datos achegados nesta xornada do luns. En concreto, incorpóranse tres traballadores da residencia Albertia de Lugo e un da residencia de Moledo Vigo.

Como xeriátrico co maior número de empregados contaxiados continúa o Asilo Vilalba, con 11, mentres que o resto de centros que figuran no parte de Política Social teñen menos dunha decena de traballadores afectados, auque destaca o centro da a compañía DomusVi en Vimianzo con oito empregados contaxiados -o mesmo número que na xornada do domingo- e o oito rexistrados na residencia Nosa Señora dúas Miragres, en Barbadás (Ourense).

CENTROS DE DISCAPACIDADE. Pola súa banda, os centros de atención á discapacidade (CAPD) non rexistran este luns ningún cambio, polo que se manteñen sen usuarios afectados.

Si hai traballadores afectados, en concreto catro: un do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade da Coruña; un da residencia San Vicente de Paúl (Lugo) e outros dous da residencia Fogar San Rafael (Vigo).