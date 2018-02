Sobe a 788 euros a pensión media galega, a segunda máis baixa de España

A pensión media da comunidade autónoma galega subiu en febreiro un 2%, respecto ao mesmo mes de 2017, ata os 788,49 euros, aínda que continúa como a segunda máis baixa de España, só por diante da de Estremadura.

Segundo os datos do Instituto Nacional da Seguridade Social do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, Galicia tivo en febreiro, de media, 760.523 pensionistas, un 0,6 % máis que en febreiro de 2017. A contía media da pensión de xubilación galega, percibida por 473.550 persoas, foi de 897,95 euros, fronte aos 1.077,52 do conxunto do Estado.

Por provincias, os xubilados de Pontevedra son os que máis cobran (956,54 euros), seguidos polos da Coruña (952,85), Lugo (785,99) e Ourense (744,23).

Galicia ten, este mes, 69.929 persoas que perciben pensións de incapacidade permanente, cunha contía media de 843,04 euros; 186.961 que cobran por viuvez 553,57 euros de media; 23.791 que levan 376,04 euros de orfandade e 6.292 con 483,62 de pensións a favor de familiares.

Entre todos fan unha pensión media de 788,49 euros, unha cantidade que está un dous por cento por encima da media de febreiro de 2017, aínda que como segunda contía máis baixa de España.

A comunidade galega tamén ocupa a penúltima posición entre as pensións de xubilación, en ambos os casos só por diante dos datos de Estremadura.

A Seguridade Social abonou un total de 9.573.282 pensións en febreiro no conxunto do Estado, un 1,2 % superior ao de 2017, cunha contía media de 932,29 euros, un 1,83 % de subida.