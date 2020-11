Só a CIG avala a normativa de teletraballo da Xunta para os empregados públicos

A normativa que regula o teletraballo na Administración Pública autonómica, que actualiza o de 2013, contou unicamente co aval do sindicato CIG e co 'non' de CSIF, UXT e CC OO, segundo confirmaron a Europa Press fontes sindicais.

O texto definitivo, ao que tivo acceso Europa Press, foi sometido á xunta de persoal o pasado mércores pero as centrais sindicais tiveron até este venres para enviar o seu voto de forma telemática. Os apoios non condicionan que o texto sexa aprobado definitivamente, aínda que a Xunta negociou varios borradores para contar co respaldo das forzas sindicais, das cales só CIG deu luz verde.

O secretario de Acción Sindical de CSIF, José Sánchez-Brunete, explicou que a posición en contra deste sindicato baséase en que Galicia "non pode ter un teletraballo máis precario" que o que se asinou nunha comunidade como Madrid. "É un despropósito", dixo, para indicar que a proposta definitiva da Xunta foi "máis desfavorable" que a doutros territorios e "un ataque aos traballadores públicos".

Fronte a esta postura, a secretaria nacional de CIG-Autonómica, Zeltia Burgos, destacou que o teletraballo se "universaliza" grazas a este decreto, fronte a 2013, cando esta central sindical non o apoiou e era unha modalidade "residual". Ademais, dixo que o apoio ao texto débese a un exercicio de "responsabilidade como sindicato maioritario na administración pública".



En declaracións a Europa Press, indicou que este acordo "permitirá baixar a presenza" de empregados nun momento de crise sanitaria. Ademais, indicou que, aínda que se manteñen as xornadas mínimas presenciais e outros cocientes, incluíronse a posibilidade de realizar un "plan individual" que permita aumentar as xornadas de teletraballo a máis do 50 por cento.

Zeltia Burgos sinalou, así mesmo, que o visto e prace ao decreto permite "desbloquear" o teletraballo na administración pública nun momento no que, dixo, estaban "paralizadas" todas as peticións precisamente, engadiu, porque este decreto non saíra adiante.

Pola súa banda, Lino Díaz, de UXT, explicou a Europa Press que a principal razón do non deste sindicato fundaméntase en que non houbo cambios no artigo 3 da norma, o que significa, dixo, deixar a moitos empregados públicos "excluídos" da posibilidade de acollerse ao teletraballo. "Era a clave", afirmou.

Nesta liña, por parte de CCOO, Javier Lareu manifestou que esta regulación "empeora as condicións" da anterior normativa, de forma que ven "reducidos" os días máximos que poden traballar e "exclúe a colectivos moi numerosos" desta modalidade.

Os sindicatos que rexeitan o acordo tamén discrepan coa presenza mínima de efectivos do 40 por cento e consideran que hai "discrecionalidad" para poder acceder a esta modalidade.

ÚLTIMOS CAMBIOS. Entre os últimos cambios da norma, á que tivo acceso Europa Press, reduciuse o tempo mínimo na prestación dun servizo para poder acceder a esta modalidade, de forma que se permite coa acreditación dun ano de experiencia en postos con funcións e tarefas análogas ás do posto de traballo que se pretende desempeñar con teletraballo, así como tamén se contan cun informe do supervisor favorable aínda que non permanecesen ese tempo requirido. A proposta inicial era de dous anos no posto, sen ningún destes matices.

A dotación mínima obrigatoria do 40 por cento cínguese á unidade administrativa e non se terá en conta nos órganos nos que haxa escasa dotación de persoal e non sexa posible garantila. As xornadas máximas de teletraballo non poderán superar a metade das laborais mensuais e o "titular do centro directivo poderá dispor que un día da semana, quincena ou mes todo ou parte do persoal do órgano preste servizos de forma presencial simultaneamente", un aspecto que tamén foi modulado na negociación, xa que inicialmente isto contemplábase obrigatorio semanalmente.

"De forma excepcional e suficientemente motivada", o número de xornadas en réxime de teletraballo poderá ser superior ás previstas mensuais, avalado con informes e autorizacións pertinentes.

A normativa inclúe agora -fronte á proposta inicial da Consellería de Facenda-, un novo artigo no que se recolle un réxime especial de autorización, que inclúe que a Administración poderá recoller o teletraballo como prestación obrigatoria en situacións como a vulnerabilidade da persona empregada pública; obras, traslados ou circunstancias de forza maior que impidan o desenvolvemento de forma presencial; cando non sexa posible un traslado por motivos de violencia de xénero; e pola declaración dunha situación de emerxencia.