A finales de los años 70, la sociedad de tabaco de contrabando asentada en Galicia conocida como ROS (iniciales de sus tres miembros, Ramiro, Olegario y Sito Miñanco) llegó a ser una de las mayores organizaciones de Europa. Consiguió amasar tanto dinero que en algunos momentos no tenía la posibilidad de blanquearlo ni de colocarlo en el mercado. Tenían problemas para la ocultación de todo el rendimiento que les generaba su trabajo. Llenaban cajas, bañeras y zulos, pero tenían graves problemas de espacio para ocultar semejante cantidad de dinero en efectivo. Eran los inicios de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, el Sito de la ROS.

Ante la imposibilidad manifiesta del lavado del dinero en Galicia, Sito buscó soluciones en Panamá, donde acudió con la finalidad de colocarlo y poder obtener un rendimiento "legal" del mismo, aunque su origen fuera ílicito. De esa manera consiguió realizar los primeros contactos en Centroamérica y logró la confianza de distintas personas influyentes relacionadas con el tráfico de drogas a nivel mundial. En un momento dado y en paralelo, Sito comprobó que la cocaína daba más dinero que el Winston de Batea. Ramiro y Olegario, sus socios, decidieron plantarse. Sito entró en contacto con distintas organizaciones colombianas proveedoras de cocaína, casi todas relacionadas con las FARC y la bandas herederas de los grandes carteles de Medellín y Cali, productoras de cocaína, que exportaban por todo el mundo. Se relacionó, entre otros, según fuentes policiales de la época, con Jorge Isaac Vélez Garzón, del cártel de Bogotá, y Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín y que no necesita presentación.

LOS INICIOS ► En la etapa como presidente del Cambados, Sito era un reconocido contrabandista. Se desconoce si en ese momento ya negociaba cargamentos de cocaína, pero sí se sabe que acumulaba tanto dinero en efectivo que no sabía cómo blanquearlo, por lo que decidió viajar a Panamá.

La rentabilidad del negocio era brutal, lo que hacía que, en ocasiones, los transportes de cocaína no era cobrados por la organización liderada por Sito, todo ello como una muestra de confianza a los colombianos. Las operaciones de transporte no necesitaban de una preparación muy compleja. Simplemente debían recoger en altamar un gran cargamento de cocaína y entregarlo en tierra. No había necesidad de más negociaciones: la confianza era plena.

Esta relación tan próxima llegó hasta el punto de que las organizaciones sudamericanas decidieron cambiarle el apodo a Sito Miñanco, como muestra de cercanía, y empezaron a llamarle El Compa. Si tenían que elegir una vía para la introducción de droga Europa, no dudaban de que desde Galicia El Compa, se encargaría de todo, no generaría ningún problema, cumpliría con lo acordado y no presionaría nunca para cobrar los trabajos realizados.

PRIMERA DETENCIÓN MEDIÁTICA ►Ya con sus relaciones establecidas con los colombianos, Sito fue detenido hasta en tres ocasiones. Nunca delató a nadie, lo que, unido a las facilidades que siempre les ofreció a la hora de cerrar los acuerdos, le sirvió para preservar una relación de confianza que perdura en 2022.

Con el paso de los años y con Sito dentro de prisión (cumple una condena por blanqueo y está a la espera de un gran juicio por la introducción de 3,8 toneladas de cocaína) se ha puesto de manifiesto que distintos narcotraficantes se han acercado al cambadés para utilizar su nombre y generar confianza en los colombianos. Buscan de ese modo que las operaciones de transporte de drogas se realicen con menos impedimentos. Fuentes policiales apuntan a nombres como David Pérez Lago (hijastro de Laureano Oubiña), Miguel Ángel Devesa, Rafael Bugallo, O Mulo, o Juan Carlos Santórum, como algunas de las personas que intentan aprovecharse de la confianza que los colombianos tienen depositada en Miñanco.

Por inteligencia policial se ha podido saber que actualmente las organizaciones productoras de cocaína asentadas en Sudamérica mantienen una fe ciega en el capo de Cambados. Si consiguen comprobar que la operación de transporte de droga esta liderada por Sito Miñanco, El Compa, aunque sea de forma indirecta y desde prisión, los niveles de premisas impuestas serán más laxas que para cualquier otro comprador de sustancia estupefaciente asentado en el mundo. Si para el resto de narcos, la inversión debe ser del 50 por ciento, para el gallego el aporte de fondos es mucho menor, hasta en ocasiones nulo. Así es Sito, el socio preferente de los cárteles colombianos en Europa.